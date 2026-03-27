La estrategia "paciente" de China en la guerra de Irán: "Un análisis más pragmático que apocalíptico"

Mientras Washington y Bruselas lidian con la creciente volatilidad internacional derivada de la escalada en Oriente Medio, China observa el escenario desde la distancia geográfica, pero con una mirada estratégica de largo plazo y un analisis más pragmático que apocalíptico.

El gigante asiático, fiel a su tradición de anteponer los intereses comerciales a los diplomáticos, interpreta la actual coyuntura como una oportunidad. La imprevisibilidad política de Donald Trump —percibida como un factor de inestabilidad global— está erosionando la confianza internacional en Estados Unidos y, al mismo tiempo, posicionando a Pekín como un socio más fiable sin necesidad de grandes movimientos.

En este contexto, el aplazamiento de una hipotética cumbre entre Xi Jinping y Trump se interpreta en China como un avance táctico. La pausa diplomática otorga a Pekín mayor margen para consolidar su influencia en la región Asia-Pacífico y reforzar su papel en el equilibrio global.

China mantiene su tradicional estrategia de cálculo y espera. Mientras Estados Unidos se ve implicado en conflictos exteriores que podrían tensionar su economía a medio y largo plazo, Pekín opta por una posición de contención, centrada en preservar sus intereses comerciales y energéticos.

En materia de suministro, el país cuenta con reservas estratégicas de petróleo suficientes para varios meses. En caso de que el estrecho de Ormuz se vea afectado, China dispone de alternativas, como reforzar sus importaciones desde Rusia, lo que a su vez incrementaría su dependencia energética de Moscú.

Un riesgo en la economía interna

No obstante, el panorama interno introduce matices a este aparente optimismo. Por primera vez en décadas, el Gobierno chino ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico. Factores como la crisis inmobiliaria, la debilidad del consumo interno y el elevado endeudamiento de las administraciones locales continúan pesando más que los avances tecnológicos. A ello se suma el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio y la persistente guerra comercial con Estados Unidos, elementos que están obligando a Pekín a revisar su hoja de ruta económica de cara a 2026.