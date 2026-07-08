Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras el fin de la tregua anunciado por Trump

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha lanzado nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM ha asegurado -en su cuenta de X- que "Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital" y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", añade el comunicado.

La agencia de noticias iraní Mehr ha informado de explosiones registradas en la ciudad de Bandar Abbas, situada en la costa del estrecho de Ormuz, donde se habrían activado las defensas frente a los ataques. Igualmente, ha apuntado que las instalaciones portuarias y la torre de control marítimo en la ciudad de Chabahar estaban siendo objeto de ataques, al tiempo que se ha registrado movimiento de aviones de combate sobre Isfahán.

El aviso de Trump desde la OTAN

Trump había advertido desde Ankara, donde se ha reunido con los aliados de la OTAN, sobre posibles nuevos ataques en una jornada en la que también ha dado por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento entre ambos países, con el futuro de las negociaciones en el aire.

"Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche (...). Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

Segunda oleada de ataques

Se trata de la segunda noche de ataques sobre Irán, después de que las fuerzas estadounidenses informaran de bombardeos contra más de 80 objetivos con munición de precisión la pasada madrugada. El país persa, por su parte, denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.