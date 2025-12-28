Las espectaculares imágenes del volcán Etna en erupción vistas desde las pistas de esquí: "Es impresionante"

El volcán Etna, el más alto de Europa ha entrado en una nueva fase eruptiva con fuertes explosiones en su cráter noroeste, que han llegado a lanzar material piroplástico y coladas de lava. Por el momento, no se ha interrumpido el tráfico aéreo ni supone un riesgo importante para la población.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha explicado que se han producido "una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono" y que la mayor actividad está teniendo lugar "en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter", lo que ha originado "una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura".

Las autoridades han emitido una alerta roja por posible riesgo

Aunque el flujo de lava ya se ha desplazado 1,8 kilómetros hacia el Valle del Bove y la previsión es que siga en dirección este, las autoridades han emitido una alerta roja por posible riesgo para los aviones por el denso humo, aunque todos los vuelos del aeropuerto Catania-Fontanarossa han operado con normalidad.

Estos ríos de lava están dejando unas espectaculares imágenes entre la nieve que ha caído en los últimos días y los esquiadores que acuden a las pistas situadas en las faldas del volcán pueden disfrutar de unas vistas únicas: "Soy de Hong Kong y las vistas desde el Etna son impresionantes" ha dicho Eric en declaraciones a Reuters.

Por su parte, Giuseppe Curcio, guía de esquí de montaña y vulcanología, ha comentado que como el Etna es un "volcán activo" y a menudo sufre erupciones, es "impresionante" poder verlo así, "con el contraste entre la erupción, la nieve, el mar justo debajo, el sol: es una experiencia única".

Segunda erupción del año

Si bien ha señalado que, aunque no supone un riesgo para la población, hay que tomar "una serie de precauciones", como evitar subir más de 2.600 metros y llevar casco a partir de una determinada altura.

Esta es la segunda erupción del Etna en lo que va de año. La anterior se produjo el pasado 2 de junio, que generó una gran columna de humo visible desde varios municipios cercanos. Previamente, en julio y agosto de 2024, el volcán entró en erupción de forma violenta, con una nube de ceniza que alcanzó los 9,5 kilómetros de altura que obligó al aeropuerto a paralizar temporalmente su actividad.