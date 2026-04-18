España, México y Brasil firman un comunicado conjunto ante "la grave crisis humanitaria" de Cuba y reivindican su "integridad territorial"

Los gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.

En el comunicado conjunto, y ante "la evolución de los acontecimientos" en Cuba, los tres gobiernos alertan de la "dramática situación que vive el pueblo cubano" y emplazan a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".

Reiteran, asimismo, la necesidad de "respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas". En este sentido, reafirman su compromiso "irrenunciable" con "los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo".

Reivindican un diálogo sincero y respetuoso

Con ese deseo hacen un llamamiento a "un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", con el objetivo de encontrar "una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad".

La publicación se produce después de que este sábado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmase que la isla no "aspira a la guerra", pero "tiene la responsabilidad de defenderse" ante una hipotética intervención militar de Estados Unidos. Recordemos que Cuba anunció el pasado 13 de marzo que había abierto "diálogo" con Estados Unidos, aunque se encontraba en "fases iniciales" y alejados de cualquier tipo de acuerdo.

En cambio, esta semana, medios estadounidenses informaron que el Pentágono estaba haciendo énfasis en planificar una posible intervención militar en el país, aunque el Departamento de Guerra de Estados Unidos dijo no especular sobre "escenarios hipotéticos".