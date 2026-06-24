El ébola llega a Europa: Francia registra el primer caso del país

Francia ha registrado este miércoles su primer caso de ébola en el territorio. El Ministerio de Sanidad ha explicado en un comunicado que se trata de un médico que regresaba de una misión humanitaria en República Democrática del Congo, donde se encuentra activo un brote que ya acumula 1.048 casos confirmados, con 267 fallecidos y 112 personas recuperadas.

Tal y como señala el Gobierno francés, el hombre infectado había estado en una de las zonas donde circula el virus en la República Democrática del Congo, atendiendo a un paciente. Tras detectar el contagio, el médico ha sido ingresado en un centro especializado y se encuentra estable.

Y es que esta nueva variante del virus pone en peligro la salud de los ciudadanos debido a su letalidad. Un 25,4% (uno de cada cuatro personas) fallecen si son contagiadas, y a ello se suma que no existe tratamiento.

Los peligros del ébola

La enfermedad lleva varios meses en activo y supone un grave problema para la salud, además de ser potencialmente mortal. La transmisión de persona a persona se da por contacto directo con fluidos corporales, con personas fallecidas por esta dolencia o por objetos contaminados con fluidos de individuos infectados.

Por su parte, la enfermedad se caracteriza por fiebre alta y hemorragias que pueden ser letales, con un período de incubación que varía entre dos y 21 días, aunque las personas infectadas no son contagiosas mientras no presenten síntomas.

La OMS advierte de casi 80 sanitarios infectados

Además del médico infectado en Francia, la OMS ha advertido que casi 80 trabajadores sanitarios se han infectado desde el inicio del brote en la República Democrática del Congo, lo que "refleja la presión sobre el sistema sanitario y los riesgos que afrontan los equipos de respuesta en las zonas afectadas".

Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el caso francés "recuerda la exposición a la que se enfrentan quienes trabajan sobre el terreno" frente al virus y ha pedido a los países que apoyen el despliegue seguro de personal sanitario.

Por su parte, la OMS ha insistido en que "el riesgo para el resto del mundo sigue siendo bajo". No obstante, ha reconocido que la respuesta continúa afrontando importantes desafíos en la RDC, entre ellos la insuficiente capacidad de tratamiento y aislamiento, las dificultades para el seguimiento de contactos, la inseguridad y el impacto de una crisis humanitaria prolongada en las zonas afectadas.