Dimite el primer ministro británico, Keir Starmer

Keir Starmer ha comparecido este lunes a las puertas de Downing Street para anunciar su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras meses de críticas y polémicas que han puesto fin a su etapa tras ganar las elecciones en julio de 2024.

Starmet ha reconocido que ha perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando y ha prometido hacer todo lo posible para garantizar una transición ordenada.

He puesto por delante al país que amo

"He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa cuestión y la acepto de buen grado. Todas las decisiones que he tomado han tenido como prioridad al país que amo. Por ello, dimitiré como líder del Partido Laborista", ha asegurado Starmer, que ha acabado su comparecencia -que ha sido muy breve- entre lágrimas.

La presentación de candidaturas comenzará el 9 de julio

Starmer ha asegurado que esta mañana le ha comunicado su decisión a Carlos III y ha explicado que solicitará al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario en el que la presentación de candidaturas comience el 9 de julio y concluya antes del receso estival.

El primer ministro ha atravesado este fin de semana un crucial periodo de reflexión junto a su familia en su residencia campestre de Chequers en medio de los rumores sobre la posibilidad de renunciar.