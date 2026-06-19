Cuba da luz verde a un paquete histórico de reformas para liberalizar su economía

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba ha aprobado un paquete de reformas "económicas" y "sociales" con las cuales se busca liberalizar la economía de la isla y contrarrestar la crisis que la sacude. Si se implementaran tal como fueron aprobadas, representarían el mayor cambio en el modelo socialista de Cuba desde la revolución de 1959 del exlíder Fidel Castro y un giro importante hacia una economía de mercado.

Con el objetivo de "dinamizar" el desarrollo del país y en correspondencia con el Programa Económico y Social para el año 2026, anunciado la pasada semana por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, estas se apoyan en 23 ejes con 176 transformaciones que integran cambios en el tejido empresarial, con el acento puesto en la modernización de las estructuras productivas y la diversificación de las formas de gestión, entre otras, según ha indicado el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, en sesión plenaria extraordinaria.

Díaz Canel, durante la citada sesión, ha afirmado que Cuba "vive las horas más difíciles del siglo" y que "la realidad impone cambios urgentes necesarios". En alusión al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla, el mensaje es claro: "Si de verdad quieren ayudar, dejen al país comerciar, comprar sus medicinas, importar combustible, recibir inversiones, créditos y financiamientos, y relacionarse normalmente con sus emigrados y con el mundo".

Reformas históricas fieles al "proyecto socialista"

Respecto a las reformas, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero, abrirían la puerta al desarrollo inmobiliario privado en la isla, transformarían las empresas estatales en empresas comerciales privadas con acciones y participaciones accionariales, y permitirían a los bancos privados ingresar al sector financiero cubano, antes dominado por el Estado.

Marrero, ante los legisladores, ha afirmado que las reformas reconocen al mercado como "un instrumento para la asignación eficiente de recursos", en una concesión sumamente inusual para un funcionario del Partido Comunista en Cuba.

En cualquier caso, ha presentado las medidas como fieles a las raíces socialistas de Cuba: "Estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista; al contrario, responden a su desarrollo (...) La actualización del modelo económico y social tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas".