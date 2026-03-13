Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos para "buscar una salida" a la crisis provocada por las amenazas de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado la existencia de conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para "buscar una salida por la vía del diálogo" a la crisis que sufre el país tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", ha expresado el presidente, que también ha desvelado que el objetivo de las mismas es "identificar" los problemas, "encontrar" soluciones y "determinar" la disposición de las partes.

Puerta abierta a colaborar con Estados Unidos

Aun así, ha recalcado que todo esto tiene que llevarse a cabo "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno cubano. Esto, según el mandatario cubano, va en sentido con la "reciprocidad y el apego al Derecho Internacional".

Además, ha dejado la puerta abierta a posibles colaboraciones con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y en la región".

Una crisis agravada tras el secuestro de Maduro

Estas conversaciones llegan tras las últimas amenazas de Trump hacia la isla y asegurar que "Cuba caerá". También ha llegado a proponer tomar el control "de manera amistorsa" y sugerir a sus líderes que sigan el ejemplo de Venezuela.

En las últimas semanas, la situación de Cuba ha empeorado y atraviesa una situación límite. En estos momentos, la isla está bajo una grave escasez de combustible, que recuerda a las de los años 90, cuando tras la caída de la Unión Soviética comenzó el "período especial", una etapa de profunda escasez agravada por el embargo que mantiene EEUU desde hace décadas.

La vida cultura, incluso, también se está viendo afectada, porque en las calles ya no hay música ni turistas, debido a la caída de los viajes internacionales. Una crisis que se ha visto agravada, sobre todo, tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.