Cómo puede afectar la guerra entre Israel y Hamás a España

El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás nos está trayendo imágenes terribles desde Gaza, donde los bombardeos y los intercambios de cohetes no cesan desde el pasado sábado. Aunque es difícil determinar el número de víctimas, las fuerzas israelíes han contabilizado 1.500 víctimas mortales, y los bombardeos sobre Gaza se habrían cobrado la vida de, al menos, 950 personas.

Con el objetivo de proteger a sus ciudadanos, España ha enviado dos aviones militares para evacuar a todos los españoles que estaban haciendo turismo o negocios en la zona. Sin embargo, más allá de las fronteras de Israel, ¿qué repercusiones puede tener este conflicto en España?

Ciudadanos españoles en Israel

Según datos del INE, en Israel viven actualmente 7.276 españoles, mientras que en los territorios palestinos están registrados otros 513 ciudadanos. Tal y como ha informado el Ministerio de Exteriores, al menos dos ciudadanos españoles se habrían visto afectados por los ataques de Hamás: el vasco Iván Illarramendi Saizar y la joven Maya Villalobo Sinvany, cuyo fallecimiento ha sido confirmado por Exteriores hace unas horas.

Después de que las aerolíneas comerciales hayan suspendido sus vuelos en el espacio aéreo israelí, el Ministerio de Defensa ha coordinado el envío de dos aviones militares a Tel Aviv, para evacuar a cerca de medio millar de españoles que se habían trasladado al país por negocios o turismo. Según ha declarado Margarita Robles, ministra de Defensa, "no estamos en un escenario de que haya ciudadanos que quieran dejar Israel, no hay constancia por nuestra parte y, por tanto, es un escenario que no se está planteando en este momento".

Fuera de Israel, pero cerca de su frontera, se encuentra cerca de 700 militares españoles de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano. Este contingente español forma parte de la misión de paz de los cascos azules de la ONU, y está apostado cerca de la conocida como "Blue Line", que separa el Líbano e Israel.

El grupo terrorista libanes Hezbolá, enemigo declarado de Israel, ha protagonizado ya algunos ataques desde la frontera, por lo que los militares se encuentran en estado de máxima alerta. Como ha informado Robles, los soldados pasaron parte del pasado domingo en los búnkeres de las instalaciones militares.

El papel de Europa en el conflicto

Este conflicto ha estallado poco después de que España haya accedido a la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Por ello, será nuestro país el que tenga que llevar la iniciativa en el Consejo a la hora de coordinar la acción de los 27 con respecto a la guerra en Israel.

Por el momento, la Comisión Europea ha anunciado ya su intención de revisar la asignación de ayudas económicas a Palestina (aunque no piensa suprimirlas, como declaró el comisario húngaro Oliver Varhelyi hace unos días).

Efectos en el precio del petróleo y el gas

Uno de los principales temores, en el ámbito económico, es que este conflicto afecte aún más al ya elevado precio del petróleo. Entre el año 1973 y 1974, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió aumentar los precios del crudo como represalia a los países que apoyaron a Israel en la Guerra del Yom Kippur.

Esta decisión provocó un notable aumento de la inflación, que afectó a la economía mundial. Por el momento, estos países ni siquiera han planteado la posibilidad, y ni Palestina ni Israel son países productores. Irán, acusado de haber respaldado a Hamás en el ataque, sí que exporta un 3% del petróleo a nivel mundial. Además, el país asiático controla el Estrecho de Ormuz, a través del cual se estima que se transporta el 20% del petróleo del mundo.

Gonzalo Bernardos declaró en "Más Vale Tarde", en La Sexta, que un incremento en el precio del petróleo por parte de Irán contribuiría a aumentar la inflación, pudiendo provocar que España llegase a entrar en recesión. Sin embargo, el economista afirmó en La Sexta que es poco probable que Irán tome esta medida, pues ningún país plantea un ataque contra el país de los ayatolás.

Aún así, el Brent ha aumentado un 5% el pasado lunes, debido a la incertidumbre que este conflicto ha generado a nivel mundial. El aumento excesivo de esta materia prima afectaría al precio de los combustibles y de los productos básicos, pues aumentarían los costes de su transporte.

El precio gas natural también ha registrado un incremento del 13,57%, tras el anuncio de Israel de interrumpir la producción de gas en el yacimiento de Tamar, por motivos de seguridad.

El impacto en la economía

La guerra siempre afecta a los negocios: el valor de las exportaciones que realizó nuestro país hacia Israel ascendió el año pasado hasta los 2.169 millones de euros. A pesar de tratarse solo del 2% del total de las exportaciones, la guerra podría afectar a las operaciones comerciales de España con el país hebreo, que el año pasado alcanzaron cifras récord.

La incierta situación en el país también suele afectar al mundo financiero; aquellos inversores que poseen acciones en empresas israelíes podrían pensar en reenfocar sus inversiones hacia otros activos más seguros, como el oro, el petróleo o los bonos, que se encarecerían. La empresa Inditex, que tiene un gran peso en la economía española, ha anunciado ya el cierre de sus 84 tiendas en Israel, a causa del conflicto.

¿Amenaza terrorista?

Siempre que se han desarrollado conflictos en Oriente Medio en los que Occidente ha intervenido, se han sucedido después ataques terroristas en Europa o América. Durante los años 60 y 70, numerosos grupos sensibles a la causa palestina realizaron ataques terroristas en nuestro continente para presionar a los países occidentales a inclinar la balanza hacia Palestina.

España no ha aumentado su nivel de alerta antiterrorista - que se mantiene en el nivel 4 desde el año 2015-, aunque sí ha reforzado la seguridad en entornos frecuentados por la comunidad judía, como en sinagogas o en la embajada de Israel.

Ángel Marrades, que está realizando un seguimiento del conflicto en el medio Descifrando la Guerra, declaró a Ondacero.es que no ve muy probable que tengan lugar ataques terroristas como los sucedidos en el siglo XX, puesto que la conciencia mundial al respecto del problema palestino se ha reducido considerablemente.