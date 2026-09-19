Así es el acuerdo de Donald Trump con Groenlandia: presencia permanente de Estados Unidos y veto a China y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo de seguridad con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, que en la práctica consolidaría la presencia militar permanente estadounidense en la isla ártica y vetaría por completo la presencia de China y Rusia.

El acuerdo, calificado por el propio Trump como "histórico", será firmado la próxima semana, durante la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, y necesita la aprobación parlamentaria tanto de Groenlandia como de Dinamarca.

El anuncio se produce después de que a principios de este año Trump provocara una crisis en las relaciones con Groenlandia, Dinamarca y el resto de países de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir la isla, al considerarla un objetivo estratégico para la seguridad de Estados Unidos.

¿Qué consta en el acuerdo?

Aunque el contenido íntegro del acuerdo no ha sido difundido todavía, fuentes estadounidenses aseguran que garantiza a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que se prohibirá a cualquier adversario de Washington tener presencia militar o inversiones no autorizadas en la isla.

De acuerdo con Washington, el pacto otorga a Estados Unidos la capacidad de "hacer lo necesario en Groenlandia" para garantizar la seguridad de la isla y de Estados Unidos, incluida la presencia permanente en la isla y los derechos de sobrevuelo, además de permitir aumentar el número de bases estadounidenses si fuera necesario.

Actualmente, Estados Unidos solo cuenta con una base militar en la isla, la de Pituffik, después de décadas de reducción de su presencia, aunque las autoridades danesas han señalado que esa política fue una decisión de Washington.

El nuevo acuerdo prohíbe explícitamente la presencia en Groenlandia de bases de cualquier país que no forme parte de la OTAN, por lo que ni China ni Rusia podrían establecer bases ni desplegar tropas en la isla.

El pacto, también según Washington, es permanente y seguirá aplicándose incluso en caso de una eventual independencia de Groenlandia, cuyo pueblo tiene reconocido el derecho a la autodeterminación respecto de Dinamarca.

¿Qué dicen Dinamarca y Groenlandia?

Los gobiernos danés y groenlandés confirmaron en un comunicado que pretenden firmar la próxima semana un acuerdo con Estados Unidos para "fortalecer la seguridad" en la isla ártica, del que no ofrecieron mayores detalles.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró la "buena perspectiva" de un acuerdo que "fortalezca la seguridad en común" y que, al mismo tiempo, "reconozca la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y el "derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación".

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo "reconoce los intereses" de la isla, así como su "lugar en la cooperación internacional".

¿Por qué ahora?

Groenlandia, con unos 56.000 habitantes y considerada la isla más grande del mundo, ha ganado importancia estratégica por el aumento de la competencia en el Ártico, el deshielo, que abre nuevas rutas marítimas, y el interés por sus recursos minerales, incluidos materiales críticos.

Washington teme que Rusia amplíe su actividad militar en la región y que China gane influencia mediante inversiones en minería, puertos, aeropuertos o telecomunicaciones.

Trump, que ya mostró interés por la isla durante su primer mandato (2017-2021), generó una crisis a principios de este año al insistir en comprarla o incluso invadirla militarmente, algo que fue rechazado tanto por Nuuk como por Copenhague y que puso a la OTAN en una situación delicada, dado que la alianza debería proteger ese territorio en caso de ataque estadounidense.

En enero, el republicano anunció un acuerdo marco para llegar a un entendimiento y, desde entonces, ha rebajado su retórica sobre la isla, hasta el anuncio del acuerdo definitivo este viernes.