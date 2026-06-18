Los 14 puntos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: del fin de las "operaciones militares" a la reapertura del estrecho de Ormuz

Tras varios meses de guerra, Estados Unidos e Irán están más cerca de llegar a un acuerdo que instaure la paz entre ambos países. Según ha señalado el Gobierno estadounidense, dicho acuerdo busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En el texto, que incluye un total de 14 puntos y al que ha tenido acceso la CNN, se estipula "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en Líbano. De hecho, el propio Donald Trump ha llegado a amenazar a Irán si no se llega a un acuerdo: "Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear", dijo en declaraciones a los medios este miércoles.

Dicho acuerdo se espera que se firme de manera oficial este viernes en Suiza. Según lo dispuesto, el documento implica el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el plazo de dos meses para que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

Consulta los 14 puntos del acuerdo

1. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este Memorando de Entendimiento, el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes , incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y de los demás artículos.

, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y de los demás artículos. 2. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro , y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.

, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. 3. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días , prorrogable por mutuo acuerdo.

, prorrogable por mutuo acuerdo. 4. Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días; el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final.

y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días; el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final. 5. Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán.

hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán. 6. Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos 300.000 millones de dólares . El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días.

. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días. 7. Estados Unidos se compromete a poner fin, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.

8. La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares . La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final; dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo.

. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final; dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo. 9. La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región. 10. Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados , y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares.

, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares. 11. Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso de las negociaciones para un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a su plena disposición. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

y puestos a su plena disposición. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base. 12. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Final y el compromiso futuro con el mismo.

y el compromiso futuro con el mismo. 13. Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y una vez recibidas garantías sobre el inicio de la aplicación de los Artículos 4, 5, 10 y 11 de este Memorando de Entendimiento, y la aplicación continua de estas medidas, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los Artículos restantes.

14. El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

La amenaza de Trump

En cualquier caso, recordemos que el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado, una vez más, que es probable que vuelva "a bombardear" al país iraní, si el Gobierno no cumple la renuncia a la posesión y desarrollo de armas nucleares.

Las autoridades iraníes "trabajarán estrechamente con nosotros para eliminar el llamado material enriquecido que se encuentra en las profundidades de la tierra", ha señalado el mandatario estadounidense, quien ha amenazado de nuevo con atacar "con misiles Patriot" contra Irán "si intentan acceder" al uranio.