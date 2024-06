Los tres restaurantes españoles que se han colado entre los 50 mejores del mundo

Esta madrugada, el Encore Theatre de Las Vegas ha acogido la 22º edición de los premios más importantes dentro del sector gastronómico. Durante la ceremonia se ha conocido la lista que recoge cuáles son los mejores restaurantes del mundo.

En esta ocasión, 'The World's 50 Best Restaurants' ha encumbrado a Disfrutar, en Barcelona, en la primera posición de su ranking.

Este templo gastronómico está liderado por Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, cocineros y propietarios del restaurante, que subieron al escenario del hotel Wynn, en Las Vegas, a celebrar la noticia.

Entre las especialidades de Disfrutar están el pan chino de caviar y crema agria o el huevo de oro. El precio del menú 'Disfrutar Classic' está en los 290 euros, sin bebidas.

Asador Etxebarri, de Bittor Arguinzoniz en Axpe (Vizcaya), ha sido proclamado el segundo mejor del planeta y DiverXo, de Dabiz Muñoz en Madrid, el cuarto.

Quique Dacosta, chef del restaurante que lleva su nombre en Denia (Alicante), escala del puesto 20 al 14; y Elkano, de Aitor Arregi en Guetaria (Gipuzkoa) ha pasado del número 22 al 28.

Aponiente y Mugaritz también están en la lista

En la segunda parte del listado, el que va del 51 al 100 y que se hizo público hace dos semanas, Enigma, Aponiente, Mugaritz figuran en los puestos 59, 72 y 81.

También figura el restaurante Enigma, de Albert Adrià (Barcelona), en el puesto 59, lo que le supone una importante subida ya que en 2023 estaba en la posición 82.

El siguiente por posición es Aponiente (Puerto de Santa María, Cádiz), el triestrellado restaurante del cocinero gaditano Ángel León que está en el puesto 72, después de que en la edición del año pasado fuera el 64.

Por último, en esa segunda mitad de la lista está Mugaritz (Errenteria, Guipuzkoa), de Luis Andoni Adúriz, que se sitúa en el puesto 81. Este restaurante ha sufrido una caída de 50 números al estar en 2023 en la posición 31.

Durante la gala se ha nombrado con el título de 'Best of the Best', otorgado a los restaurantes que han ocupado el número uno, al Central (Perú), quien entra a formar parte de este club del Olimpo gastronómico con el Bulli (España), El Celler de Can Roca (España), Noma (Dinamarca) o Mirazur (Francia), entre otros.