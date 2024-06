Así es el menú del restaurante Disfrutar, elegido el mejor del mundo

Es una realidad, el mejor restaurante del mundo está en España. En concreto, en la ciudad de Barcelona. Un hecho que ocurre por primera vez en la Ciudad Condal y que hace que Cataluña recupere la primera posición del ranking 'The World's 50 Best Restaurants' que ya alcanzó con El Bulli o El Celler de Can Roca.

El restaurante Disfrutar gestionado por los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch vive uno de sus mejores momentos. Hace apenas unos meses conseguían la tercera estrella michelín y ahora ya es oficial que su propuesta gastronómica ha conquistado a la lista más relevante del sector.

Esta madrugada, en una gala celebrada en Las Vegas, Disfrutar ha tomado el relevo al restaurante peruano Central que consiguió la primera posición del ranking en el año 2023.

Una lista, la de los 50 mejores restaurantes del mundo, en la que hay otras opciones españolas como El Asador Etxebarri, de Bittor Arguinzoniz, y DiverXo, de Dabiz Muñoz.

Cocina creativa y vanguardista

Un regalo adelantado, así se podría considerar este reconocimiento para Disfrutar, que se abrió en diciembre del año 2014.

A punto de cumplir su primera década, esta propuesta gastronómica reunió a tres de los grandes chefs de elBulli. Allí se conocieron Casañas, Castro y Xatruch, que inauguraron en 2012 en Cadaqués el restaurante Compartir.

En 2015 consiguieron la primera estrella Michelin para Disfrutar, en 2017 irrumpieron en el número 55 del listado extendido de The World’s 50 Best Restaurants, consiguiendo el premio On the watch, y ese mismo año también la Guía Roja les otorgó su segunda estrella.

En el momento de recoger el premio, Eduard Xatruch se acordó de todo el equipo, del que dijo "sin él no somos nada, se lo debemos todo a ellos".

Situado en la Eixample, justo delante del Mercado del Ninot, mantiene un marcado estilo mediterráneo tanto en su cocina como en la decoración.

La emoción creativa como argumento fundamental de la gastronomía, señalan desde el propio restaurante, es el ADN de Disfrutar.

Son pioneros de los maridajes semi-desalcoholizados, un trabajo que llevan años realizando con diferentes bodegas para conseguir versiones libres de alcohol de diferentes vinos sin perder el aroma o la esencia del original.

También fueron los primeros en crear, la pasada temporada, 'huevos dorados', a través de la esferificación multicolor.

Por 160€, en el MARIDAJE DISFRUTAR hacen una selección de los vinos más adecuados para acompañar sus menús degustación.

Entre sus platos, calabaza confitada con coulant nixtamalizado de praliné de pipas de calabaza o escabeche de vinagre de setas, conserva casera de níscalos y ostra.

También se puede probar el polvorón de tomate, panchino relleno de caviar, piel de anguila con espardeñas, burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar o el lichi con rosas a la ginebra.

Dos menús degustación y uno especial

Dos menús degustación son sus principales propuestas culinarias. Bajo los nombres Disfrutar Classic y Disfrutar Festival, los comensales pueden probar la gastronomía más creativa. Ambos por un precio de 290€.

Para aquellos que busquen una experiencia más especial, tienen una opción llamada Menú Table M#01, LA MESA “VIVA”. Está pensada para un mínimo de una persona y un máximo de seis. En este caso, los precios dependen de los comensales. Si es solo una persona, el coste será de 1050€. En cambio, si la mesa se completa y son seis, el precio por persona es de 350€.