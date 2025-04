No te pases con el arroz: la forma de calcular la cantidad exacta para una paella

A quien no le ha pasado que ha invitado a amigos a casa un domingo para comer una buena paella y por no medir correctamente ha estado comiendo arroz hasta mitad de semana. O al revés que por no echar el suficiente se ha puesto en un compromiso con el que ha tenido que lidiar dejando a todos los comensales con hambre.

Lo cierto es que las pastas son alimentos que al cocerse absorben agua, aumentan su tamaño y pueden completar la medición. No obstante, todo es cuestión de práctica y de que equivocarse muchas veces, a fin de cuentas, nadie nació sabido ni siquiera los maestros valencianos que son capaces de clavar el socarratt.

Trucos para no dejar a nadie con hambre ni pasarse con el arroz

Evidentemente, esto siempre dependerá de a quién le preguntes, pero una de las respuestas más recurrentes es la de medir contando puñados de arroz. Los más mayores del lugar suelen apuntar a uno por persona y como consejo siempre recomiendan echar uno de más por si alguien quiere repetir y para curarse en salud.

Por otra parte, siempre está la opción del vaso de agua. En este caso, todo dependerá del tamaño del recipiente, ya que no es lo mismo un vaso de sidra que una taza de café. Es por ello que los expertos recomiendan que si el vaso es grande se use medio por persona y si es pequeño uno entero. Una cosa que es aplicable en ambos casos es echar uno de más por si acaso.

Por último, si se quiere hacer en modo experto, como lo haría un buen valenciano, el método es simple: a ojo. Ahora bien, para poder llevar a cabo esta técnica se necesita mucho perfeccionamiento, por eso si estás empezando lo mejor es que te guíes por el vaso o por los puñados.