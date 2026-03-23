Más de 300 nuevos Soletes de la Guía Repsol para escaparse esta primavera

La Guía Repsol amplía su mapa gastronómico con más de 300 nuevos Soletes pensados para las escapadas de Semana Santa. La nueva selección se ha presentado en Alcanar, en Tarragona, en pleno entorno del Delta del Ebro, con una apuesta clara: lugares accesibles, con encanto y donde parar sin complicaciones.

Bares de barrio, casas de comidas o terrazas con vistas forman parte de esta decimocuarta edición, que llega justo en el arranque de la primavera. El objetivo es claro: ofrecer propuestas que encajen en viajes cortos o rutas improvisadas, tanto en plena naturaleza como en ciudades.

Dormir y comer, en el mismo sitio

Una de las principales novedades es la incorporación de locales que combinan gastronomía y alojamiento. Más de una treintena de establecimientos permiten no solo comer bien, sino también quedarse a dormir, reforzando la idea de escapada completa.

Entre ellos, destacan propuestas como ‘Silogía’, en Tenerife, ‘Venta Piqueras’, en La Rioja, o el Hotel Cala Fornells, en Mallorca.

Un arroz en su punto bajo las palmeras en ‘Arròs i Brasses’ en Alcanar (Tarragona). | Alfredo Cáliz

Del campo a la ciudad

La selección recorre enclaves naturales como la Sierra Norte de Sevilla, el Pirineo aragonés o las Terres de l’Ebre, pero también incorpora direcciones urbanas en barrios con personalidad, como Cimadevilla en Gijón, el centro de Salamanca o Mérida.

Además, la guía pone el foco en nuevos proyectos que ya están ganando notoriedad, como ‘Efímero’ en Pamplona o ‘Insurgente’ en Madrid. "Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos", resume la directora de la Guía Repsol, María Ritter.

Rubén Ortiz termina un original steak tartar en la barra de su restaurante asiático ‘Zitro’, en Tomelloso. (Ciudad Real, Castilla-La Mancha). | Sofía Moro

Propuestas sorprendentes

Fiel a su espíritu, la guía vuelve a destacar lugares poco convencionales: desde una escuela de hostelería en Bizkaia hasta una tienda de vinilos con barra en Las Palmas o una taberna cooperativa en Castellón.

Con esta nueva edición, los Soletes superan ya los 5.000 establecimientos en toda España y, por primera vez, también en Andorra. Una distinción que, desde su creación en 2021, busca reconocer esos sitios que recomendarías sin dudar: cercanos, fiables y con buena relación calidad-precio.