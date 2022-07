Yolanda Díaz presenta 'Sumar': "No va de partidos ni siglas, sino de un proyecto de país para la próxima década"

"Hoy os quiero dar las gracias, en la fiesta del Orgullo, a quienes habéis luchado por una democracia mejor. Este es un país diverso y alegre", ha comenzado Yolanda Díaz su intervención en el acto de presentación de 'Sumar', su nueva plataforma política con la que busca concurrir a las próximas elecciones generales.

La vicepresidenta ha subrayado que los protagonistas son las personas y ha desechado las siglas o los partidos: "Los protagonistas sois vosotras y vosotros, no nosotras. No va de partidos, no de siglas, sino de inteligencias colectivas, de pensar un país mejor. Sumar va de un proyecto de país para la próxima década".

Además, se ha referido a los que la acusan de ir "lenta" en su proceso de escucha que comienza ahora: "Me dicen estos días que voy lenta, pero no. Tenemos más de un año para pensar el país que queremos. El reto es que corre el riesgo perder el país que queremos. Pensémoslo".

Un acto con más de 5.000 personas

Yolanda Díaz ha lucido músculo en el arranque de 'Sumar' con multitud de apoyo ciudadano, un nutrido con representantes de colectivos sociales, personalidades de la cultura y ONGs, y una amplia presencia de representantes políticos pero sin los líderes de los partidos.

En el enclave icónico del centro cultural Matadero de Madrid, el arranque de esta nueva plataforma ha permitido sacar a Díaz músculo para su principal objetivo de cara a esa singladura: movilizar a las bases progresistas y tejer nuevas alianzas para ensanchar el espacio actual de Unidas Podemos.

La convocatoria ha despertado expectación y en los alrededores ya que había una larga cola para acceder al lanzamiento de 'Sumar', que supone el pistoletazo de salida al proceso de escucha, una fase de consulta con expertos y representantes de la ciudadanía para definir su proceso y que le llevará a emprender una gira por toda España que durará seis meses. Una vez finalizado ese periodo tomará una decisión sobre si será candidata, que será colectiva y en todo caso desde un proceso de primarias.

De esta forma, la asistencia ha desbordado las previsiones iniciales fijadas en un aforo de 1.500 sillas y los partidarios de Díaz se han repartido hasta copar la plaza central de Matadero. Según los organizadores, la presencia ha superado a más de 5.000 personas.

Por ejemplo, se han desplazado al centro cultural Matadero de Madrid para brindarle su respaldo el pianista Jame Rhodes, la filósofa Elisabeth Duval, el presentador Quique Peinado y la poeta Elvira Sastre.

También se esperaba el concurso del actor Luis Tosar y Antonio de la Torre, han explicado desde la organización, pero no han podido asistir dado que el primero ha contraido Covid y el segundo ha excusado su presencia por motivos personales. A lo largo de la jornada también apoyo desde las redes sociales de los interpretes Tristán Ulloa y Itziar Castro.

Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, también han estado presentes y a los que Díaz ha ensalzado su función, al destacar en diversas ocasiones que son claves para "ensanchar la democracia, pero sin la presencia de sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez. Por ejemplo, ha asistido al arranque de 'Sumar' la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanza.