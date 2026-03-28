Víctor Guillot, sobre Vox: "Es un traje hecho a la medida de Trump, no de Abascal"

"Es un traje a la medida de Donald Trump". Así ha definido el periodista Víctor Guillot al partido que lidera Santiago Abascal. "Es un partido que no está hecho a la medida de Abascal, sino Trump. Primero Trump y después Orbán", ha dicho en Julia en la onda.

Guillot considera que "el partido de Trump en España se llama Vox". Según afirma, tiene "a dos estrategas que están marcando y condicionando la negociación de tres gobiernos autonómicos". Unas figuras que ha definido como "los caucus de la derecha entre PP y Vox". Así se ha referido a "Julio Ariza y Kiko Méndez Monasterio", quienes son "astutos, inteligentes y hasta sádicos a la hora de negociar con Guardiola".

El partido de Trump en España se llama Vox

De cara a la posibilidad de formación de dichos gobiernos, Guillot apunta a que es bastante probable que ocurra "después de Semana Santa". Aunque eso sí, todo "dependerá de las meteduras de pata de Miguel Tellado", que durante "la última sesión de control parlamentario abandonó el hemiciclo para ir a Extremadura a poner más nervioso al personal".

También apunta a la "estrategia de última hora" que ha implantado Méndez Monasterio. Una medida en la que se busca que "Vox negocie directamente con los presidentes". Sin embargo, "los barones autonómicos no quieren que Tellado ni nadie de la dirección nacional se inmiscuya". Esto será, según advierte Guillot, "una de las claves fundamentales para entender si habrá o no habrá gobiernos después de Semana Santa".

Los barones no quieren que la dirección nacional se inmiscuya

Por su parte, Elisa Beni, que también se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa Vox, afirma que "es un partido que es una pantalla y que tiene ocultas sus verdaderas intenciones".