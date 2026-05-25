Las víctimas de Adamuz piden la dimisión de Óscar Puente y Luis Pedro Marco como "últimos responsables del accidente"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, como "últimos responsables" del accidente".

"No habían implementado las medidas necesarias para que el ferrocarril funcione de manera segura", ha dicho.

El accidente era "evitable" y se produjo por una serie de "despropósitos"

Así lo ha asegurado Samper en la comisión de investigación del Senado, donde ha afirmado que el accidente era "evitable" y que se produjo "una cadena de despropósitos". Además, ha cuestionado que sea seguro viajar en tren en España y tachó de "irresponsabilidad" que sigan circulando trenes de alta velocidad.

"Tendrían que haber dimitido el presidente de Adif y quien lo ha puesto ahí", ha afirmado Samper, quien ha explicado que así se lo trasladó al propio Puente en una reunión y que su respuesta fue que él "no había soldado el carril". "Nos quedamos estupefactos", lamentó.

Además, ha criticado que el titular de Transportes no se haya desplazado a Huelva para mantener una reunión con las víctimas, tal y como le pidió en esa reunión, que se prolongó durante tres horas.