“No vamos a marear con más avisos”: La llamada de la AEMET por la DANA a la Generalitat

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se puso en contacto con Emergencias de la Comunidad Valenciana a las 12:05 del día 29 de octubre para actualizar las previsiones meteorológicas de la región. Ese mimo día, la DANA que asoló la provincia de Valencia costó la vida a 224 personas. En esa llamada, la trabajadora de la Aemet transmitió a la empleada de emergencias que "mantendrían los avisos para la mañana" y que no les mandarían más "para no marearlos".

Tras la filtración del audio de unos 39 segundos de duración en los medios, la Generalitat de Valencia se ha apresurado a acusar a la Aemet de no transmitir gravedad extrema por las fuertes lluvias y ha justificado que a consecuencia de esto no se actuó con más celeridad, tal y como ha adelantado el diario El Mundo. En la misma conversación, la trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología confirma que esperaban que el temporal remitiese una vez pasadas las 18:00 horas del 29 de octubre y que este se desplazaría a la parte norte de la provincia. Algo que Carlos Mazón defiende en su primera versión, cuando explicó que no había cancelado su agenda porque le Aemet no había alertado de peligro extremo.

La AEMET responde

Poco después de que los audios apareciesen en los medios de comunicación, la Agencia Estatal de Meteorología se apresuró en sacar un comunicado donde explicaban que el audio "confirmaba las previsiones para la mañana y que no se habían hecho cambios", por lo que los avisos se mantenían vigentes y ha recalcado que la Aemet y sus profesionales actuaron correctamente en todo momento haciendo que los "servicios de emergencia estuvieran puntualmente informados".

Se filtró un segundo audio

Tras la filtración del primer audio y la respuesta de la Aemet, se descubrió la existencia de una segunda grabación en la que se recogía la conversación completa de la trabajadora de la agencia y la empleada de los servicios de emergencia.

En este segundo audio de unos cuatro minutos de duración se escucha cómo la trabajadora de la Aemet avisa a emergencias de la Generalitat de que "los rojos (refiriéndose a los avisos) seguirían activos" y que a las tres de la tarde (15:00) empezaría lo peor y que hasta las seis (18:00) se mantendría. Además, la empleada del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana reconoce en este segundo audio que a ellos les quedaría al día siguiente "lo peor con los caudales".