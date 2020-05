Un alcalde del PSC que facilitará el referéndum ilegal del 1-O: "¿Qué partido político está por delante de la voluntad de la gente?"

"Cuando me presenté por Gratallops lo hice para hacer cosas por el pueblo y que tenga que tener una represión por lo que yo pienso o pueda pensar mi municipio no se puede entender", ha defendido el edil.

Xavier Gràcia, alcalde de Gratallops del PSC, un pequeño municipio de Tarragona, ha decidido que pondrá urnas el 1-O y votará a favor de la independencia de Cataluña y ha explicado en Espejo Público en qué se basa su postura. "No es la voluntad del alcalde, sino que es la voluntad de la gente la de poder salir y poder decidir", ha señalado, y ha defendido que su actitud no le va a costar la alcaldía porque solo apuesta por "poder salir y poder defender la libertad de expresión".

"Cuando me presenté por Gratallops lo hice para hacer cosas por el pueblo y que tenga que tener una represión por lo que yo pienso o pueda pensar mi municipio no se puede entender", ha defendido al ser preguntado sobre por qué se presentó bajo el paraguas del PSC sabiendo que ellos son contrarios a esta postura. "¿Qué partido político está por delante de la voluntad de la gente?", se ha preguntado, y ha afirmado que votará a favor de la independencia porque "democráticamente se han intentado tener contacto con el Gobierno de España y no ha habido frutos".

No obstante, no se ve a sí mismo como un "alcalde rebelde" porque él hace lo que quiere el pueblo. Del mismo modo, se muestra contento con la posición de Ada Colau, ya que la ciudad participará "de un modo u otro", aunque ella no ponga en peligro su cargo porque no se van a emplear espacios públicos dependientes del Ayuntamiento.

En cuanto a los atentados en Cataluña, Gràcia ha enfatizado que "estamos sufriendo daños colaterales por entrar en una guerra en su momento", refiriéndose a la guerra de Irak, en contra de la que muchos españoles se posicionaron en diversas manifestaciones.