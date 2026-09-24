La UCO relaciona al exdirector de comunicación del PSOE con la compra de audios de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez

Responsables de la agencia de publicidad que contrató el PSOE para las elecciones europeas de 2024 han declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el equipo de comunicación que dirigía Ion Antolín estuvo relacionado con la compra al excomisario José Manuel Villarejo de audios de las saunas del padre de Begoña Gómez.

Según una providencia del juez Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso Servimedia, Antolín habría elegido el digital 'Crónica Libre' para colocar publicidad en las elecciones europeas por valor de 18.125 euros. La investigación relaciona ese contrato con la entrega de grabaciones de Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En abril de 2024 Leire Díez y otros llevaron a Cerdán grabaciones de Villarejo

Este pago se remonta a abril de 2024, cuando Leire Díez, Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López llevaron a la calle Ferraz grabaciones de Villarejo sobre las saunas al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y a Antolín. De hecho, hace unos meses, el juez atribuyó a Cerdán la orden de abonar a Patricia unos 20.000 euros vía publicidad.

Cuando la directora de la agencia IKI Media Solutions, Mónica Hurtado de Mendoza, declaró ante la UCO, explicó que los encargados de seleccionar los medios en los que se ponían los anuncios eran "el personal de comunicación del PSOE".

La contratación no era necesaria, según una testigo

Sobre la elección de 'Crónica Libre', Hurtado de Mendoza señaló que desconocía quién lo había hecho, porque Meritxell Blasco, miembro del personal de comunicación, "dependía de Ion Antolín", que le comunicaba los medios elegidos y los presupuestos, y cree que la selección respondía a "criterios de afinidad con la formación política".

Añadió, además, que el PSOE incluyó en el plan cuatro soportes que no eran proveedores de la agencia, entre ellos 'Crónica Libre', y que "costó mucho trabajo localizar y ponerse en contacto con los representantes de esta empresa". A su juicio, la contratación no era necesaria porque "se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".