El PSOE quiso aumentar los pagos a la web vinculada a Leire Díez pese a su "bajo volumen de impactos", según una testigo

Una testigo aseguró que la intención del PSOE era incrementar 5.000 euros la publicidad en 'Crónica Libre', pero que finalmente no se llevó a cabo porque ese presupuesto ya estaba aprobado para otros medios.

Así se consta en un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz.

Esta persona reveló que este incremento en la campaña no estaba "justificado" porque "este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional" y detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

Asimismo, detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

La agencia "nunca habría recomendado" contratar publicidad en 'Crónica Libre'

El informe recoge también el testimonio de otra trabajadora de la agencia de comunicación encargada de gestionar la acción publicitaria del PSOE durante la campaña de las elecciones europeas de 2024.

Según explicó ante la Guardia Civil, el partido destinó 18.125 euros a publicidad en 'Crónica Libre', la web vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez. El presupuesto inicialmente asignado ascendía a 20.000 euros.

La campaña consistió en la inserción de 'banners' del PSOE en la página web durante todo el periodo electoral. El contenido de esos anuncios era facilitado directamente por el partido y 'Crónica Libre' se encargaba de incorporarlo a su web.

Preguntada expresamente por los investigadores sobre si la contratación de este medio era necesaria y estaba justificada dentro de la campaña electoral, la trabajadora respondió que "no", al tratarse de "un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".

De hecho, aseguró que la agencia "nunca habría recomendado" insertar publicidad en 'Crónica Libre' debido a "la baja entidad del soporte".

Según su declaración, la selección de los medios en los que debía desarrollarse la campaña publicitaria procedía del propio PSOE y, concretamente, de su personal de comunicación. La testigo señaló al entonces director de Comunicación del partido, Ion Antolín, y a otra trabajadora, Meritxell Blasco.

De 20.000 euros presupuestados a 18.125

Otro trabajador de la agencia confirmó ante la Guardia Civil que el presupuesto asignado por el PSOE a 'Crónica Libre' era inicialmente de 20.000 euros, aunque la cantidad finalmente pactada fue inferior.

El motivo, según su declaración, fue que el propio medio "no disponía de capacidad para asumir publicidad por la cantidad asignada por el partido político". Finalmente, la facturación se situó en los citados 18.125 euros.

Estos testimonios forman parte del informe remitido por la UCO al juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama destinada a obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y que, según la hipótesis investigada, habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.

El papel de Leire Díez en 'Crónica Libre'

El documento recoge además la declaración de una colaboradora de 'Crónica Libre' sobre el papel desempeñado por Díez en los inicios del proyecto.

Según esta testigo, la exmilitante socialista no asistía habitualmente a las reuniones previas a la fundación del medio y una de sus principales funciones fue "aportar contactos" para conseguir financiación.