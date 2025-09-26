Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La Asamblea de la ONU aguarda la intervención de Netanyahu"

Los fallos en las pulseras de control de maltratadores, la citación judicial de Begoña Gómez y el debate internacional en la ONU con Netanyahu y Abbas marcan la actualidad de este viernes.

Así lo resume Carlos Alsina en su repaso informativo:

Los fallos en las pulseras y la gestión del Ministerio de Igualdad

Lo primero es el cambio de postura del Ministerio de Igualdad sobre los fallos en las pulseras de control. Del ministerio, que no de la ministra Ana Redondo, quien sigue defendiendo su papel pese a estar reprobada y lo achaca no a la falta de explicaciones, sino a que —según ella— Igualdad siempre ha estado en el punto de mira. Añadió que no piensa renunciar al avance de las mujeres.

La cuestión es qué tiene que ver el feminismo o la igualdad con los fallos en un sistema que debía proteger a las mujeres maltratadas con orden de alejamiento. Mientras Redondo se mantenía en su discurso, su compañero de gabinete Fernando Grande-Marlaska asumía los errores y pedía disculpas a las víctimas que pudieron sentirse desprotegidas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, compareció en el Congreso y reconoció por primera vez que hubo muchas incidencias diarias durante más de un año, desde que se cambió de empresa en noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024.

La citación judicial de Begoña Gómez

A las seis de la tarde de mañana sábado, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez en su juzgado para informarle de que su juicio por malversación será, si la Audiencia no lo cambia, con jurado popular. El auto parece claro en que debe acudir personalmente, aunque los abogados de los imputados sostienen lo contrario.

El debate político se ha trasladado ahora al propio jurado. El presidente Pedro Sánchez insiste en que su esposa es inocente. Si el miércoles fueron Pilar Alegría e Isabel Rodríguez quienes cargaron contra el juez, ayer se sumó el ministro Óscar López.

Conviene recordar que los jueces de la Audiencia Provincial han avalado buena parte de la investigación. Además, el magistrado Peinado ha pedido a la UCO un informe sobre los más de doscientos correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Complutense, José Manuel Doadrio, en los que se basan los indicios de malversación.

Netanyahu y Abbas en la Asamblea General de la ONU

Esta tarde será el turno de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer ministro israelí recorrió 600 kilómetros más en su viaje hasta Nueva York para evitar sobrevolar el espacio aéreo de países europeos por temor a la orden de detención dictada en su contra por el Tribunal Penal Internacional.

Ayer, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, se desmarcó de Hamás, insistiendo en que los atentados del 7 de octubre no representan al pueblo palestino y pidiendo la liberación de los rehenes. Incluso se ofreció a gobernar en la Franja de Gaza si Hamás entrega previamente las armas.

Israel no tardó en responder, recordando que Abbas perdió el control de Gaza en 2007 tras la victoria electoral de Hamás frente a Al Fatah, entonces en el poder. Lo que ocurrió entonces fue un enfrentamiento armado que permitió a Hamás hacerse con el control de la Franja.