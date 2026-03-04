Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump nos castiga y arremete contra el Gobierno de España"

Cuenta atrás para la declaración institucional de Pedro Sánchez, en plena escalada de la guerra en Oriente Medio y tras la última amenaza de Donald Trump contra España. El presidente comparecerá desde el Palacio de la Moncloa, sin preguntas, en una jornada marcada también por el impacto económico, la evacuación de españoles y la muerte de Fernando Ónega.

Amenaza directa de Trump a España

Quedan dos horas para la comparecencia institucional de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, a las nueve de la mañana y sin presencia de la prensa. Hasta ahora, al presidente solo se le habían leído tuits y escuchado breves palabras en los Goya y en el Mobile de Barcelona. Hoy hablará de la guerra en Oriente Medio y de la nueva amenaza de Trump.

El presidente estadounidense anunció ayer que cortaría todas las relaciones comerciales con España por su postura respecto a Irán y por ser un “socio terrible” tras vetar el uso de las bases de Morón y Rota.

Trump mantiene además su malestar porque España no elevara al 5% del PIB la inversión en Defensa, como reclamó a los socios de la OTAN. Ya en junio de 2025, en la cumbre de La Haya, advirtió de que “haría pagar el doble” a España. En octubre, junto al presidente finlandés en la Casa Blanca, habló de nuevos aranceles e incluso de valorar la expulsión de España de la OTAN. Ahora ha ido un paso más allá, anunciando la ruptura comercial con el alemán Friedrich Merz a su lado.

Trump no tiene competencias para ejecutar unilateralmente esas medidas y la Comisión Europea ya respaldó a España en ocasiones anteriores. Aun así, el anuncio ha tenido consecuencias inmediatas: el Ibex 35 cayó un 4,55%, su mayor descenso en casi un año. Solo Repsol cerró en positivo, con una subida superior al 3%.

Escalada bélica y evacuación de españoles

Un grupo de 175 españoles evacuados desde Abu Dabi llegó anoche al aeropuerto de Barajas en un vuelo procedente de Emiratos. En ese país residen 13.000 de los 30.000 españoles que el Gobierno tiene localizados en Oriente Próximo. Hasta el momento no hay constancia de españoles heridos o fallecidos en el conflicto, que se ha extendido por el Golfo e incluso ha alcanzado Chipre, donde un ataque iraní contra una base británica ha provocado la reacción de la Unión Europea.

Francia, Reino Unido y Grecia han enviado cazas, sistemas antimisiles y buques de guerra con carácter defensivo a la isla. Emmanuel Macron se dirigió anoche a los franceses, mientras la fragata desplegada ya navega en aguas del Mediterráneo.

Se estiman ya 900 muertos desde el sábado. Catar, Kuwait y Arabia Saudí han sido objetivo de nuevos ataques iraníes contra embajadas estadounidenses. Emiratos se reserva el derecho a la defensa y persiste la incertidumbre sobre la sucesión en Irán.

Fallece Fernando Ónega, referente del periodismo

La jornada está marcada también por la muerte de Fernando Ónega, creador de formatos radiofónicos y figura clave del periodismo político en libertad. Falleció ayer a los 78 años. La Casa de Galicia en Madrid acoge esta mañana su capilla ardiente.

Maestro de periodistas, desarrolló su carrera en prensa, televisión y, sobre todo, en radio. Su papel en la Transición fue determinante. La Casa del Rey lo recordó como “referente del mejor periodismo desde la Transición”, destacando su ironía, su mirada afilada y su magisterio.

A partir de las ocho y media de la mañana, compañeros de profesión y amigos recordarán su figura. Desde las diez y hasta las nueve de la noche, la capilla ardiente permanecerá abierta al público en la Casa de Galicia, entre el Prado y el Retiro.