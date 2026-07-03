Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez sigue haciendo historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene en el cargo a la directora de la Guardia Civil, a la que la fiscalía anticorrupción atribuye juego sucio contra sus propios agentes de la UCO. El juez imputa también al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo. Mientras, Juanma Moreno es investido de nuevo, esta vez para compartir gobierno con un vicepresidente de Vox. Y ocho días después del terremoto, aún hay rescatados con vida en Venezuela. Un hombre de cuarenta y tres años, vigilante del parking en un centro comercial, se convierte en símbolo de esperanza al salir vivo gracias a una operación en la que han participado cien personas de varios países y en la que había riesgo de nuevos colapsos.

Imputación de la directora general de la Guardia Civil

Lo primero es la desinformación que pone en marcha el Gobierno para quitarle hierro a la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Según Moncloa, es decir, según Pedro Sánchez, el juez Pedraz únicamente la cita para escuchar su versión sobre las reuniones con la fontanera Leire Díez y la posterior apertura de expediente a varios agentes de la UCO por sus investigaciones al entorno del presidente del gobierno.

El ministro Ángel Víctor Torres tiraba ayer de eufemismo para no decir que está imputada, sino "citada para que acuda acompañada de abogado". No le había llegado el argumentario a la portavoz del partido, Montse Mínguez, cuando decía en laSexta que la imputaba únicamente por tomar café con Leire Díez.

Precisamente, las tres reuniones que no admitió primero y sí reconoció después son una de las razones por las que el juez Pedraz, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, investiga a Mercedes González y le cita para que declare el 16 de julio. También al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas.

Por esos cambios en sus versiones, ocultando su relación con Leire Díez y también por obstaculizar las investigaciones de la UCO, el juez Pedraz les acusa de prevaricación y obstrucción a la justicia. Porque comparando la fecha de esos encuentros con las anotaciones de la fontenera en su libreta y con la apertura de tres expedientes a agentes de la UCO a los que se acusaba de filtrar las operaciones, la Fiscalía cree, y así lo admite el juez, que buscaba lanzar un mensaje a todo el cuerpo. Intimidarles para condicionar las causas. Coacciones llevadas en este caso por un superior. Además, coincide también en el tiempo la activación del borrado automático en los mensajes de WhatsApp entre Mercedes González y Leire Díez.

Indicios todos ellos más que suficientes, según el juez, para investigar a la directora de la Guardia Civil que Pedro Sánchez insiste en mantener en su puesto. Cuenta El País que el presidente del Gobierno no va a entregar más cabezas políticas por una imputación si no considera que hay pruebas claras de un comportamiento inadecuado.

Como el listón lo pone el propio presidente del Gobierno, él considera un comportamiento completamente adecuado que la directora de la Guardia Civil se reúna con Leire Díez y, a continuación, el director adjunto operativo comience a preguntar por las investigaciones relativas al entorno del propio Sánchez.

Por cierto, que el juez Pedraz le ha pedido al PSOE que confirme si el abogado de la trama, Teijelo, era asesor jurídico del partido y que especifique quién le firmó el contrato. Quiere saber en concepto de qué cobró 125.00 euros del PSOE porque la Fiscalía sospecha que fue la manera que tenía el partido socialista de financiar a las cloacas de Ferraz.

Investidura de Juanma Moreno con una vicepresidencia de Vox

La vía andaluza en lo único que se ha diferenciado de la vía extremeña, aragonesa o castellano-leonesa es en que Juanma Moreno ha tardado menos en tragar con la prioridad nacional y el resto del programa de Vox sobre inmigración que Guardiola, Azcón y Mañueco. A la segunda y sin apurar plazo alguno ha sido investido Juanma Moreno, que ayer explicó que fue muy claro al decirle a Vox cuál es su forma de pensar desde el primer momento.

Lo que ocurre es que luego le ha acabado firmando a Gavira, su nuevo vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local —será por peso—, lo que ha querido Vox. Moreno ha pasado de criticar la prioridad nacional a concedérsela. Y a comprometerse a rechazar la llegada de más inmigrantes ilegales, por supuesto también menores de edad. Y a no dar más ayudas a las oenegés que trabajen con inmigrantes.

Claro, la diferencia de Andalucía con Extremadura, Aragón y Castilla y León es que aquí sí llegan las pateras.

Hablando de gobiernos autonómicos que van aclarando su futuro, tenemos también a Salvador Illa, que después de que el Parlamento catalán le haya aprobado los Presupuestos gracias a los votos de los Comunes y, sobre todo, de Esquerra, tiene garantizado ya acabar la legislatura.

Al menos sin que le recuerden que no ha cumplido con su obligación de presentarlos. Él los presentó, luego los retiró y ahora, después de presentarlos de nuevo, se los han aprobado.

Pedro Sánchez no pasa de la promesa de que esta vez sí que los presentará. Y así llevamos con este juego y este incumplimiento de la Constitución desde el inicio de la legislatura.

Rescatado con vida un hombre ocho días después del terremoto en Venezuela

Más que un milagro, como dicen hoy algunos diarios, lo ocurrido ayer en La Guaira debe ser un reconocimiento al trabajo de los equipos de rescate movilizados desde otras partes del mundo.

Los equipos llegados de diez países turnándose en las labores de asistencia y rescate desde que el domingo a la una de la tarde un miembro de la Cruz Roja escuchó por primera vez la voz de Hernán Gil.

Estaba atrapado bajo más de 120 toneladas de escombros. Pero seguro y sin heridas graves porque la garita de seguridad del centro comercial en el que trabajaba le protegió. Desde ese momento y gracias a una manguera, le pudieron suministrar agua.

Durante cuatro días, más de cien profesionales han buscado la mejor manera de llegar a él sin correr ellos mismos peligro de quedar atrapados si había un nuevo derrumbe por la inestabilidad de lo que quedaba del edificio.

El último balance del Gobierno venezolano eleva a 2.595 el número de muertos y a 12.400 el de heridos. Los españoles se mantienen en 27, con 137 desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros. Anoche, la presidenta Delcy Rodríguez anunció que han llegado a un acuerdo con el FMI para crear un fondo de 200 millones de dólares para las tareas de reconstrucción.

A Venezuela le dedicó unas palabras anoche el rey Felipe durante la entrega de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote que entrega el diario ABC. Palabras de cariño por el duelo que atraviesa. Pero también para insistir en el compromiso de que no solo puedan recuperarse, sino que lo hagan con un futuro en el que ellos mismos puedan decidir libre y democráticamente.

Foto: Onda Cero