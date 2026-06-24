Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez se persona, por fin, en el Congreso a hablar de corrupción"

Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno en una intervención marcada por la presión de sus socios parlamentarios. Mientras tanto, Begoña Gómez deberá entregar esta tarde su pasaporte al juez Peinado, y el Ejecutivo anuncia una multimillonaria inversión en dependencia en plena tormenta política y judicial. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Pedro Sánchez se somete al examen del Congreso por la corrupción

Lo primero es la comparecencia de Pedro Sánchez dentro de dos horas en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno. Una intervención solicitada por el propio presidente tras la insistencia de sus socios parlamentarios y en la que, según apuntan varios diarios, planteará una estrategia "ofensiva" para "establecer hechos frente a los bulos y las mentiras".

El objetivo, según trasladan fuentes del Ejecutivo, es poner negro sobre blanco la posición del Gobierno y, al mismo tiempo, intentar tranquilizar a sus socios defendiendo que el PSOE ha actuado frente a los casos de corrupción conocidos. También buscará contrarrestar la ofensiva del PP recurriendo nuevamente al argumento de los casos que afectan al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Se espera una comparecencia complicada para Sánchez en la que, salvo sorpresa, no anunciará medidas concretas. A diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando compareció también para hablar de corrupción y presentó un paquete de quince medidas anticorrupción, hoy llega sin novedades destacadas. Aquel plan sigue prácticamente sin aplicarse porque depende de la futura Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyo anteproyecto fue aprobado en febrero por el Consejo de Ministros y aún tiene un largo recorrido parlamentario por delante.

Además, la intervención se produce un mes después de que fuera anunciada y tras semanas en las que el escenario político y judicial se ha complicado aún más para el Ejecutivo. Durante este tiempo se ha celebrado el Consejo Europeo, asunto sobre el que también informará el presidente, y se ha producido la declaración judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien se espera que Sánchez mantenga públicamente su respaldo.

Esa estrategia de apoyo inicial a dirigentes y colaboradores cuestionados judicialmente ya la ha seguido anteriormente con otras figuras del partido. Ocurrió con José Luis Ábalos, de quien terminó distanciándose después de defenderle durante meses y sobre quien hoy pesa una condena firme por corrupción.

Hace un año, Sánchez hablaba de sospechas que afectaban a Santos Cerdán y Ábalos y reconocía haber cometido un error al confiar en ellos. Hoy el panorama es mucho más complejo. El presidente es ya el primer jefe del Ejecutivo que cuenta con dos exsecretarios de Organización del PSOE encarcelados y, además, se han sumado nuevas investigaciones que cercan al partido.

Entre ellas destacan la investigación sobre las cuentas del PSOE, las actividades de Leire Díez, el juicio a un expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra, la causa contra el hermano del presidente por presunto enchufismo y la condena al fiscal general del Estado.

Begoña Gómez entrega hoy su pasaporte al juez Peinado

Por cierto, que a las seis de la tarde Begoña Gómez está citada ante el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte. Moncloa ya ha solicitado, como ha ocurrido en otras ocasiones, que pueda acceder a los juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje para evitar la exposición pública.

La entrega del pasaporte forma parte de las medidas cautelares acordadas por el magistrado en el auto de apertura de juicio oral. La defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá dichas medidas ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Ese mismo trámite lo realizó ayer su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también está afectada por la causa y acudió a entregar la documentación requerida por el juzgado.

Hoy se cumple además una semana desde la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama. Durante aquella comparecencia, el expresidente indicó que necesitaría entre siete y diez días para poder ofrecer explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho.

Por ahora no ha realizado ninguna manifestación pública sobre este asunto, aunque sí se han producido movimientos procesales por parte de su defensa. Entre ellos figura la petición de nulidad de algunas de las pruebas utilizadas en el caso Plus Ultra.

Los abogados de Zapatero reclaman conocer la autorización judicial de determinados mensajes del abogado Miguel Palomero en los que aparecían referencias a "Z" o "ZZZ", elementos que contribuyeron a justificar su imputación. También han recurrido la decisión de no ampliar a Estados Unidos la solicitud de información sobre el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, para esclarecer su trazabilidad y cadena de custodia.

El Gobierno anuncia 6.200 millones más para dependencia

Y lo de la dependencia. Cuanto más complicada se vuelve la situación política para Sánchez, más anuncios y más compromisos económicos presenta el Ejecutivo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer una inversión adicional de 6.200 millones de euros para financiar el sistema de dependencia durante los años 2026 y 2027. Según explicó el ministro Pablo Bustinduy, se trata de una financiación estructural que se mantendrá en ejercicios posteriores y que comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de julio, una vez sea publicada en el BOE. El Gobierno, que todavía no ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado durante esta legislatura, plantea con esta medida asumir el 50% del coste total de la dependencia en España.

Sin embargo, la iniciativa deberá superar posteriormente el trámite parlamentario correspondiente. Aunque entre en vigor tras su publicación oficial, necesitará respaldo suficiente en el Congreso para consolidarse, algo que hoy por hoy no está garantizado dada la fragilidad de las mayorías que sostienen al Ejecutivo.

Si finalmente sale adelante, las transferencias estatales a las comunidades autónomas aumentarán de forma significativa. Las ayudas para las personas con dependencia de grado 1 crecerán un 18%. En el caso del grado 2, la financiación se duplicará, pasando de 130 a 260 euros. Para los dependientes de grado 3, el incremento será aún mayor, con una subida del 127% que elevará las cuantías desde los 290 hasta los 660 euros.