Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Ruedan cabezas en Adif por la crisis del Cercanías en Cataluña"

La regularización de medio millón de inmigrantes, los ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña y el cara a cara entre Azcón y Alegría en Aragón.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El Gobierno aprueba la regularización de medio millón de inmigrantes

Lo primero es la regularización extraordinaria de inmigrantes que empieza a tramitar hoy el gobierno. La tramitación será como la impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005. Es decir, una reforma del Reglamento de Extranjería por lo que no será necesario su paso por el Congreso al no tener rango de ley. Aquella ha sido la regularización más numerosa de los nueve procesos realizados que hasta ahora han tenido lugar en democracia. Hace dos décadas consiguieron papeles más de 575.000 personas en un procedimiento que el gobierno de entonces llamó normalización porque consistía en legalizar la situación de los inmigrantes que ya llevaban tiempo trabajando en nuestro país.

Sánchez permite que sea Podemos el que se cuelgue la medalla en busca de su apoyo a los presupuestos. Para ablandar a Junts se ha firmado en las últimas horas la cesión a Cataluña de un asiento en la Unesco y otro en la Organización Mundial del Turismo. Granito a granito.

Ruedan cabezas en Adif por la crisis del Cercanías en Cataluña

Puente destituye al director de Rodalies y al director de operaciones de Adif. Sobre Adamuz, el ministro imputa ignorancia a quienes piensan que una renovación íntegra de la vía incluye todos los raíles. Un rato después, el responsable de la investigación, ingeniero con cuarenta años de experiencia en Adif, le deja en mal lugar al declarar que todo el mundo pensó que se había renovado todo.

Cara a cara entre Azcón y Alegría

Primer cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría de cara a las elecciones del ocho de febrero. En el que no ha salido el asunto de la regularización extraordinaria de inmigrantes que hoy aprobará el Consejo de Ministros ya que se opone Feijóo porque aunque el debate se emitió por la noche se había grabado a primera hora de la tarde.

De lo que sí se habló fue de la financiación autonómica. Defiende Azcón que al no incluir criterios como la despoblación Aragón será la comunidad más perjudicada. Alegría insiste en que como el resto de autonomías también Aragón recibirá más dinero.

Aunque el momento de más tensión ha sido cuando el presidente aragonés le ha preguntado a la candidata socialista por su cena con Francisco Salazar. Hooligan le ha llamado Alegría a Azcón.

A las nueve de la mañana estará aquí Jorge Azcón. También hemos invitado a ser entrevistada Pilar Alegría pero por ahora no hemos recibido respuesta.