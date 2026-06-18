Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Rápido e indoloro, el juez Calama despachó en tres horas el interrogatorio a Zapatero"

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, la creciente presión parlamentaria sobre Pedro Sánchez y los avances en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán marcan la actualidad de este jueves. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Zapatero evita las medidas cautelares pero sigue bajo sospecha judicial

Lo primero es José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calama había reservado el día de hoy por si la declaración del expresidente se alargaba, pero finalmente todo fue más rápido de lo previsto. El interrogatorio comenzó poco después de las nueve de la mañana y concluyó pasadas las doce. Apenas una hora más tarde, el magistrado decidió no imponer medidas cautelares al considerar que no existe riesgo de fuga, entre otras razones por su notoriedad pública y su arraigo.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante un juzgado, lo que evidencia que la declaración de Zapatero no convenció al Ministerio Público. Tampoco al juez, que dejó expresamente reflejado en su auto que las explicaciones ofrecidas no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. Por ahora, el magistrado mantiene las sospechas y considera necesario continuar con la investigación.

Por cierto, Zapatero no quiso responder a las preguntas de la Fiscalía ni de las acusaciones populares. Únicamente contestó a las formuladas por su abogado y por el propio juez.

Durante su declaración explicó que los trabajos que realizaba para Análisis Relevante le eran encargados verbalmente por su amigo Julio Martínez y que cobraba todos esos servicios a final de año. De esa manera justificó que no existiera documentación escrita sobre dichos encargos.

También volvió a insistir en que nunca ha tenido una sociedad. Sin embargo, cuando el juez Calama le preguntó por la comida en la que supuestamente se habló de crear una sociedad offshore en Dubái, Zapatero respondió que no recordaba ese encuentro, pese a que en el sumario figura que fue su secretaria quien gestionó la reserva.

El expresidente aseguró igualmente que no tuvo ninguna participación en el rescate de Plus Ultra y negó haber percibido la supuesta comisión del 1% vinculada a la operación, prevista en un contrato localizado a Julio Martínez.

Sobre las joyas halladas en su despacho de la calle Ferraz no quiso ofrecer explicaciones ante el juez. Únicamente manifestó su disposición a aclarar su origen en un plazo máximo de diez días.

Lo que sí contó ayer Javier Ruiz en TVE, citando fuentes próximas al expresidente, es que las piezas de mayor valor serían un regalo realizado por el rey de Arabia Saudí durante una visita oficial a España en 2007. Según esta versión, Zapatero nunca las declaró, aunque el eventual delito fiscal habría prescrito. En cualquier caso, se habría incumplido el Código de Buen Gobierno que el propio Gobierno de Zapatero aprobó en 2005.

La presión sobre Sánchez aumenta en el Congreso

En el ámbito político, Alberto Núñez Feijóo fue entrevistado anoche en El Hormiguero, donde volvió a calificar a Pedro Sánchez de "cobarde" y de "no demócrata", en línea con las críticas que ya había formulado durante la sesión de control al Gobierno.

Precisamente hoy se vota la moción presentada por el Partido Popular sobre la situación de extrema debilidad del Ejecutivo. Junts intentó incorporar una enmienda para instar a Sánchez a convocar elecciones, pero la mayoría gubernamental en la Mesa del Congreso impidió que prosperara.

Lo que sí llegará al pleno es la propuesta para instar al Gobierno a depurar responsabilidades políticas. Aunque también se trata de una cuestión que depende exclusivamente del Ejecutivo, la iniciativa será sometida a votación. Durante el debate de ayer, Gabriel Rufián reconoció que la enmienda de Junts debería haberse votado.

Si votar junto a Junts supone retratarse políticamente, el primero en quedar retratado fue el propio Rufián. El problema para el Gobierno y para los socios que siguen respaldando a Sánchez es que cada vez son más las fuerzas que reclaman elecciones anticipadas. A PP, Vox, UPN y Junts se suman cada vez con mayor claridad Podemos y, especialmente, el PNV.

La portavoz nacionalista Maribel Vaquero advirtió ayer al presidente de que el PNV está perdiendo la confianza en el Gobierno. Los nacionalistas insisten en que Sánchez ya no dispone de la mayoría que hizo posible su investidura y recuerdan que lleva tres años sin sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo histórico

En el plano internacional, la Casa Blanca ha hecho públicos los catorce puntos del memorando que mañana firmarán Estados Unidos e Irán. Entre las medidas más destacadas figura un plan de reconstrucción valorado en 300.000 millones de dólares, financiado por Estados Unidos y sus socios regionales.

Además, se contempla el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al régimen iraní y el desbloqueo de fondos que permanecían congelados. También aparece recogido el compromiso de Irán de no adquirir ni desarrollar armamento nuclear, aunque el propio documento recuerda que ese compromiso ya existía antes de que Donald Trump ordenara los bombardeos.

En cualquier caso, el régimen iraní mantendrá intacta su estructura política y sus mecanismos de control interno, aunque dispondrá de más recursos económicos y de inversiones internacionales destinadas a la reconstrucción del país.

Trump ha defendido durante estos días el acuerdo alcanzado y ha sorprendido a los asistentes a la cumbre del G7 firmando personalmente el memorando durante la cena ofrecida por Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. Tras la firma del presidente estadounidense, el documento fue remitido a Teherán, donde el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, lo rubricó de manera digital.

Lo que todavía no está claro es qué ocurrirá con el acto previsto para mañana en Suiza, donde inicialmente estaba programada la firma oficial del acuerdo. Todo apunta a que se trabaja ya en una ceremonia alternativa que sirva para escenificar el inicio de las negociaciones que, en un plazo de sesenta días, deberían desembocar en la firma del acuerdo definitivo.