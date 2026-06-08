Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Un papa en el Congreso de los Diputados"

Lo de hoy no es homilía sino discurso. Recibido como jefe de Estado, León XIV les dirá a los diputados que representan a la sociedad española lo que buenamente quiera. Al gobierno le vendría mal que hablara de corrupción (y mirar para otro lado) y a la oposición conservadora que hablara bien de acoger a los inmigrantes (menores no acompañados incluidos). Por la tarde recibirá a víctimas de abusos en la Iglesia escogidas para el encuentro por la propia jerarquía de la Iglesia.

Un papa en el Congreso

A las diez y media de la mañana está previsto que llegue León XIV al Congreso. Llegará como Papa, será recibido y agasajado como Papa, incluso plantado como Papa por Podemos y BNG -también ZP y Felipe- aunque su discurso en el hemiciclo será como jefe de estado de la Ciudad del Vaticano. Hablará por tanto como político y no como representante de Dios en la tierra.

Esto quiere decir que no llevará consigo las cortapisas del cargo religioso. Pero que nadie espere un mitin en defensa de la supremacía del hombre sobre la mujer o en contra de los homosexuales o del derecho a morir dignamente. El Papa es Jefe de Estado pero también diplomático y mide sus críticas como ha hecho durante este viaje.

Es cierto que uno de sus mensajes más claros de estos días es sobre la inmigración, motivo primario de este viaje por la situación que se lleva años viviendo en Canarias. Defendiendo una sociedad abierta y de acogida. Que choca con lo que el Partido Popular le está firmando a Vox para poder formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Lo de no más menas y los españoles primero.

Para los no católicos son sus críticas a la polarización y los mensajes identitarios de la primera jornada lo más destacado de la visita del Papa por el momento. Ése día abogó por buscar el diálogo para poder avanzar. Que es lo que cada uno luego interpreta como quiere. Pero a su favor.

El gobierno y los sindicatos vieron en esta frase del Papa ayer en el Movistar Arena un mensaje de apoyo a sus políticas y una crítica a empresariado.

Viniendo del Vaticano es más que probable que León XIV no hable hoy de corrupción. Fue su predecesor Francisco el que reconoció que había corrupción en la ciudad santa. Fue hace una década cuando dijo aquello de que el superior responsable no debe lavarse las manos como Poncio Pilatos. Él intentó reformar -de verdad- el banco vaticano pero dejó inconclusa esa tarea.

No se espera que hable de corrupción para tranquilidad del gobierno. Y puede que tampoco lo haga de los casos de abusos en la Iglesia a la que ya dedicó unos minutos anteayer en el avión al decir que es una llaga que continúa abierta. Ya en tierra, en el Palacio Real fue Felipe VI el que habló del dolor causado por esos casos. Añadiendo a continuación que no pueden ser representación de la inmensidad de la Iglesia.

A primera hora de esta tarde, en una cita que no estaba en la agenda oficial, el Papa recibirá en la Nunciatura a una representación de víctimas. Todas, elegidas por la Iglesia española y de las que no se conoce por motivos obvios su identidad. Como ha ocurrido en otros viajes en los que se han producido abusos es después de la reunión cuando se informa de estos detalles si así lo quieren las víctimas.

Varias asociaciones de víctimas han criticado que pidieron hace semanas estar presentes en esta reunión pero que no han sido invitadas. En una protesta en la tarde de ayer una de estas víctimas con la que hemos hablado aquí en varias ocasiones Miguel Hurtado repetía que no bastan buenas palabras.

En este sentido ha criticado el acuerdo entre Iglesia y Gobierno porque insiste en que no repara a todas las víctimas

Recta final en el juicio al hermano del presidente

Últimas sesiones en el juicio a David Sánchez. En la jornada de hoy las partes defenderán sus informes finales con la novedad de la semana pasada de que la mayoría de las acusaciones populares habían ampliado su petición de penas al hermano del presidente hasta los seis años y que el tribunal lo había aceptado. Que lo pudiera pedir. Porque la defensa de Sánchez protestó.

Es precisamente una referencia de Leire Díez al abogado del presidente lo que vuelve a meter en un lío a Pedro Sánchez. Porque después de que Moncloa negara que las siglas PS hicieran referencia al presidente actual como M.Rajoy lo hacían al anterior se ha conocido que en una de las veinte agendas que está analizando la UCO aparece apuntado “Posible estrategia ser abogado del hermano de PS”.

Como Leire Díez se quiso personar en esta causa y quiso colocar a uno de los abogados de la trama a David Sánchez las sospechas que es el músico es el hermano de PS. Y PS es, efectivamente, Pedro Sánchez.

Moncloa además de negarlo el viernes pasado afirma tajante haberse reunido con ella. Mientras que Leire Díez por ahora ni confirma ni desmiente. El sábado por la noche habló con el jefe de tribunales de La Sexta Pérez Medina y lo que le contó, según ha explicado él mismo, es que por ahora quiere mantener un perfil bajo a la espera de saber cómo evoluciona la causa.

¿Si no es Pedro Sánchez por qué no decirlo? ¿Y si es él por qué no confirmarlo? La fontanera es también estratega.

Por cierto, que está al caer la sentencia del caso mascarilla. La primera parte del caso Aldama/Koldo/Ábalos que se juzga. La única pista que tenemos por ahora es el auto del Supremo en el que el viernes rechazaba la puesta en libertad de Koldo García y afirmaba que la sentencia era inmediata. Y que los hechos juzgados, como se sabe, son muy graves.

Perdió Riquelme las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez seguirá siendo presidente del Real Madrid. Aunque con más apuros de los previstos a pesar de haber conseguido el 65% de los votos frente al 35% de Enrique Riquelme.

Resultado que se dio a conocer mucho más tarde de lo esperado. Hacia las dos de la madrugada lo confirmó la Junta Electoral, un retraso debido a que Riquelme impugnó 1.000 votos por correo porque los sobres tenían doble sello.

Es precisamente este alto porcentaje contrario a Florentino lo que permite a Riquelme constituirse como oposición clara y fuerte por primera vez en dos décadas. Aquí vamos a seguir dice el derrotado.

Finalizadas las elecciones, toca que el candidato vencedor cumpla con sus promesas de fichajes. Para empezar, mañana mismo, desvelando por quién ofrece el club blanco 150 millones de euros. La oferta más alta jamás realizada por el Real Madrid.