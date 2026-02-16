Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Huelga de médicos contra la médica y ministra"

La política nacional sigue analizando el impacto de las elecciones autonómicas mientras coinciden el pulso demoscópico, el conflicto sanitario y la vigilancia por la crecida de los ríos tras el paso de las borrascas.

El PSOE analiza el impacto electoral mientras espera el CIS

Lo primero es la digestión de los resultados de las elecciones en Aragón de hace ya ocho días y de los que Pedro Sánchez no ha hecho análisis público todavía. En lo que está el PSOE desde hace una semana es en que hay que volver a movilizar a sus votantes al tiempo que da por hecho que de cara a unas generales sí que acudirán en masa a las urnas.

En eso está hoy el Tezanos, que a mediodía publica su barómetro de febrero después de situar en enero al PSOE con cerca del 32% del voto y casi nueve puntos por delante del PP. En este mes Sánchez, además del batacazo de Alegría, ha visto cómo el Congreso no convalidaba su decreto ómnibus con la subida de las pensiones y era obligado por sus socios a dividirlo.

Por cierto, que el viernes sí se pronunció finalmente Óscar López sobre sus críticas a Lambán como uno de los artífices de la derrota del PSOE que tanto habían irritado al socialismo aragonés. Lo hizo para mantener sus críticas al expresidente fallecido sin achacarle, eso sí, la derrota electoral. No hubo disculpa. Ni ha habido más críticas públicas. El huracán silenciado.

En El País la secretaria de organización del PSOE Rebeca Torró sostiene que su partido siempre se mantendrá orgulloso del legado de sus presidentes. Pero luego le preguntan por Page y su petición de que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas y le acusa de comprar el marco del PP.

A la espera del CIS hoy se han publicado otras encuestas, por ejemplo la de El Español, que dicen lo contrario. Que el PSOE se situaría ahora en el número más bajo de escaños desde 2023. Y que en su caída arrastraría a la izquierda en su conjunto al peor resultado en su conjunto en medio siglo. Claro está, a la espera de que el encuentro de pasado mañana de Rufián con un diputado de Más Madrid y el acto del sábado en el Círculo de Bellas Artes impulse las opciones de la izquierda a la izquierda. También recoge esta encuesta que Vox sigue subiendo y que la victoria sería para el Partido Popular.

Huelga médica contra el Estatuto Marco

Están garantizadas las urgencias y todos los tratamientos considerados vitales pero sí es previsible que se note la huelga de médicos sobre todo en las consultas, en las intervenciones quirúrgicas y en las pruebas diagnósticas.

Es la quinta huelga de médicos contra la ministra Mónica García. La primera tras aprobarse el anteproyecto del Estatuto Marco con el resto profesionales sanitarios. Los médicos prevén parar una semana al mes hasta junio para reclamar un estatuto propio y acabar con las guardias de veinticuatro horas.

Es la primera vez que los seis sindicatos que representan a los médicos en todo el país se unen en esta protesta. Unidad que ya se ha visto en la concentración que este fin de semana reunía a más de 5.000 personas frente al Ministerio de Sanidad. A su titular, médico de profesión, le han recordado que ella pedía cuando no era ministra lo que ahora rechaza.

Vigilancia en los ríos tras el paso de las borrascas

Por fin, sin borrascas que nos afecten, la preocupación está en la crecida de los ríos. Pendientes del Duero y del Ebro sobre todo. En Tudela, Navarra, el pico de agua se ha alcanzado esta madrugada y se han producido algunas inundaciones para las que se habían tomado las medidas oportunas. El jueves se espera que la crecida del Ebro llegue a Zaragoza.

En cuanto al Duero, en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz la situación ya se está normalizando tras un fin de semana complicado. En la localidad vallisoletana de Viana es un afluente del Duero, el Cega, el que amenaza con superar el dique e inundar más algunas zonas. Mientras que Aldeamayor, Valladolid, ya están pudiendo regresar a la residencia los 45 ancianos que tuvieron que ser desalojados el viernes.

Por fases también van a poder ir regresando a sus casas los 1.500 vecinos de Grazalema. Los que puedan ir haciéndolo será con el aval de los técnicos del CSIC que llevan días analizando la situación del acuífero y una vez se hayan descartado el riesgo de que se pueda producir algún corrimiento de tierra.