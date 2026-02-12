Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Guardiola y Vox se enredan en Extremadura"

La negociación en Extremadura, el avance de los casos judiciales vinculados a la corrupción y el choque político en el Congreso, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Extremadura: Guardiola solo puede mirar a Vox

Lo primero es lo que se va sabiendo de la negociación en Extremadura. Por ahora María Guardiola se ha quedado únicamente con la opción de Vox porque el PSOE, o mejor dicho la dirección nacional del PSOE es decir Moncloa, ya ha hecho saber que con ellos no cuente porque la culpa es suya y solo suya. Aquí los ministros Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez.

La aclaración se hacía necesaria porque durante todo el día se había hablado de la posibilidad de que se negociara una abstención del PSOE después de que lo deslizara el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna. Que argumenta que no se pueden denostar los más de treinta años que su partido ha gobernado Extremadura y que por eso Guardiola debería escuchar sus planteamientos pensando en la investidura pero también en los presupuestos y políticas a desarrollar.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ya había pedido abstenerse en la ejecutiva regional del partido que analizó el batacazo electoral. Todavía con Gallardo de cuerpo presente. Pero que se sepa nadie más ha hablado de negociar una abstención. Y la dirección nacional y la gestora del partido tras la dimisión de Gallardo, dependiente de Ferraz, ya han rechazado cualquier cesión. Así las cosas, a día de hoy, será Vox o no será.

Ábalos, Koldo y el caso mascarillas

Ábalos y Koldo se encontrarán hoy de nuevo con Aldama. Estarán presentes esta mañana en el Tribunal Supremo donde tiene lugar la audiencia previa al juicio por el caso mascarillas por el que la Fiscalía pide hasta 24 años de cárcel para ellos. Hoy serán sus abogados los que tomen la palabra para tratar de que se declare nulo el juicio o se envíe a la Audiencia Nacional. Ninguna de las dos ocurrirá.

Las mascarillas, como dijo aquí el ex ministro, es el chocolate del loro cuando uno está al frente de un ministerio como el de Transportes. Novedad de las últimas horas es la declaración ante el juez Pedraz del chófer de la empresaria Carmen Pano en el caso Hidrocarburos. Álvaro Gallego ha declarado como testigo, es decir con obligación de decir la verdad, aunque esto hoy no se destaca tanto en algunas crónicas.

Le ha dado detalles Gallego al juez a preguntas de la Fiscalía de cómo llevó a la empresaria a el Paseo Pintor Rosales después de pasar por el despacho de Aldama y desde ahí fue hasta la calle Ferraz. No le vio entrar en la sede del PSOE pero lo supone. Entró con una bolsa de cartón en la que había otra bolsa blanca con tacos de billetes de cincuenta euros y salió sin ella. No sabe a quién se la entregó ni cuánto había pero Pano reconoció haber llevado 90.000 euros en dos entregas de 45.000.

Choque político en el Congreso por Adamuz y el caos ferroviario

Y lo del pleno. No era monográfico sobre el accidente de Adamuz y el caos ferroviario pero sí debía de ser ése el asunto principal. Pero no. El presidente Sánchez lo ventiló en una de las intervenciones más cortas que se le recuerdan en la que se dedicó a hacer una cronología de lo sucedido y a defender el sistema ferroviario de nuestro país. Sin reconocer ningún error.

Pasado esa primera media hora todo fue a peor. Sánchez lanzándole a Feijóo las tragedias de la dana, de Angrois, del metro de Valencia y ya puestos el Yak42. El presidente del PP no anduvo a la zaga y le acusó de jugar a la ruleta rusa con la seguridad de los ciudadanos y anticipar el procesamiento del gobierno por lo ocurrido.

Visto lo visto el resto de grupos se dedicó cada uno a hablar de lo suyo. Lo positivo de la amnistía, la regularización de inmigrantes, la tecnocasta, las redes sociales, Venezuela, Trump… No se parece mucho lo escuchado ayer al respeto y la dignidad que pidieron en el funeral las víctimas de Adamuz.