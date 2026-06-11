Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno confirma que el P.S. de las libretas de Leire es Sánchez"

León XIV inicia hoy su visita a Canarias con la inmigración como eje central de su viaje, mientras el Gobierno trata de cerrar la polémica sobre las referencias a Pedro Sánchez en el caso Leire. Además, arranca el Mundial con México y Sudáfrica en el partido inaugural. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

León XIV pone el foco en la crisis migratoria en Canarias

En hora y media parte León XIV rumbo a Canarias. Es el objetivo primigenio de este viaje. Conocer de primera mano la realidad de los inmigrantes que se juegan la vida cruzando el Atlántico en barcazas inestables con la idea de alcanzar un futuro mejor. Más de 1.400 personas han muerto ahogadas intentándolo en lo que llevamos de año.

Nada más llegar a Gran Canaria, pasado el mediodía, se va a dirigir al punto donde son trasladados los cayucos que logran ser localizados por Salvamento Marítimo día sí y día también. El puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, llegó a albergar en 2020 a más de dos mil quinientas personas. Hacinadas bajo carpas. Durmiendo en el asfalto. El "muelle de la vergüenza" se le llamó entonces por la situación que allí se vivía. Y lo que llevó a Francisco, el Papa de entonces, a querer programar un viaje a las islas.

Hoy la situación es diferente porque, sobre todo este año, ha bajado algo la presión migratoria. Pero también porque se han volcado autoridades y asociaciones locales. Hoy Arguineguín es símbolo de humanidad. León XIV dará allí su primer discurso en las islas después de reunirse con organizaciones de acogida y con inmigrantes. Muchos de los cuales se han integrado y viven junto a sus familias en Mogán.

Ya por la tarde será el turno de una misa multitudinaria en el estadio de Las Palmas. Y mañana, en Tenerife, más encuentros con oenegés y una misa en el Puerto de Santa Cruz junto a tres cayucos para volver a dar visibilidad a esta tragedia y concienciar a la sociedad. Más ahora que en algunos ámbitos prima el mensaje de no acogida a menores inmigrantes no acompañados o no ayudar a los sin papeles.

Lleva hablando de la inmigración durante todo su viaje y también lo hizo ayer al hablar de la guerra durante la homilía en la misa que ofició en la Sagrada Familia.

Anoche en Barcelona tuvo lugar el momento más visual del viaje aunque solo sea por el escenario. La misa en la Sagrada Familia, con los Reyes y con Pedro Sánchez —que salió entero— y la inauguración de la Torre de Jesucristo. Como mide más de 172 metros de altura y no se pueden ver los detalles, los describió a la perfección sobre una maqueta Valentina. Una joven de trece años con enfermedad de Leber que solo puede distinguir luces y sombras y que con sus manos haciendo de ojos emocionó con su explicación.

'P.S.' es Pedro Sánchez

Casi una semana ha tardado en reconocer lo evidente. Que P.S. es Pedro Sánchez. No tenía sentido seguir jugando a que podría ser cualquier cosa. Piensan en el Palacio de la Moncloa —y tienen razón— que mejor reconocerlo para poder decir a continuación que una cosa es lo que Leire Díez escribiera en sus agendas y otra que se reuniera o informara directa o indirectamente al presidente del Gobierno. Y de paso, como hizo ayer en el Congreso, sacarle de nuevo el M. Rajoy a Feijóo aunque tenga poco que ver.

Reconoce Moncloa las siglas pero se mantienen las tres negaciones de Pedro. Nunca avaló, nunca tuvo conocimiento y nunca hubiera tolerado los tejemanejes de Leire Díez y las cloacas.

El problema para el Gobierno es que cada día que pasa se va demostrando que la fontanera está lejos de ser el Pequeño Nicolás, Antoñita la fantástica o Mata Hari. Mucho menos una militante más como adujo el PSOE hace algo más de un año cuando se apareció en nuestras vidas.

Comienza el Mundial con México-Sudáfrica

A las nueve de la noche hora peninsular española, en el estadio Azteca de México se enfrentan la tricolor y la selección de Sudáfrica. Primer partido del Mundial aunque la fiesta comenzará hora y media antes con Shakira y una decena de artistas más. Como el Mundial se celebra también en Canadá y Estados Unidos, también en estos países harán su propia ceremonia de inauguración con Alanis Morissette o Katy Perry entre otros.

La selección española no hará su debut hasta el lunes que viene contra Cabo Verde como una de las grandes favoritas a ganar su segundo título. Las otras son Portugal, Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra. Aunque siempre hay espacio para la sorpresa. Por delante más de 104 partidos —hasta ahora lo normal en las últimas ediciones eran 64— en treinta y nueve días. Ocho partidos tienen que jugar la selección que quiera proclamarse campeona del mundo. Edu García en el Radioestadio y el equipo de enviados especiales de Onda Cero serán los encargados de ir contándonos todo lo que vaya aconteciendo en este Mundial.