Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Desalojo en todas las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir"

La amenaza persistente por las precipitaciones, principalmente en Andalucía, el último día de campaña electoral en Aragón y la huelga ferroviaria que comenzará el próximo lunes. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Riesgo extremo de inundaciones en la cuenca del Guadalquivir

Lo primero sigue siendo el temporal, que mantiene en alerta a buena parte de Andalucía pese a una madrugada de aparente tregua. Las lluvias han regresado al centro y oeste de la comunidad y, aunque con menor intensidad, el problema es que ni la tierra ni los embalses pueden absorber más agua.

Desde el Azud de Alcolea hasta Lora del Río, toda la cuenca del Guadalquivir a su paso por Córdoba permanece en alerta por el riesgo de desbordamiento, tras alcanzar el río los cinco metros de altura.

Se trabaja con la hipótesis de que pueda repetirse lo ocurrido en 2010, cuando el agua llegó a la altura de los tejados en los barrios cordobeses de La Altea y Guadalvalle. Las nueve zonas de la capital que se inundaron entonces han sido desalojadas de forma preventiva.

En Jerez y Arcos de la Frontera preocupa la crecida del río Guadalete, que también ha obligado a evacuar a centenares de vecinos.

En toda Andalucía son ya 8.000 personas las que han tenido que abandonar sus casas. Entre ellas, la totalidad del municipio gaditano de Grazalema, donde los más de 600 litros por metro cuadrado registrados en 24 horas han provocado hidrosismos. Un grupo de geólogos analiza ahora el terreno y los acuíferos porque, por el momento, no se puede garantizar la estabilidad del suelo ante el riesgo de corrimientos de tierra.

El PP trata de rehuir la polémica por acoso del alcalde de Móstoles

Último día de campaña en Aragón. El domingo, a partir de las ocho de la tarde, se conocerá el resultado electoral mientras los partidos cruzan los dedos para que no ocurra ningún acontecimiento que altere la opinión de los votantes. Los sondeos internos reflejan que el PSOE no consigue remontar y que el PP también muestra signos de debilitamiento.

Una de las informaciones que ha marcado la recta final de la campaña es la denuncia por presunto acoso laboral y sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, desvelada por El País. El regidor niega los hechos y atribuye la denuncia a una venganza tras no conceder a la concejal denunciante el puesto que solicitaba tras las elecciones.

El PP de Madrid ha difundido correos electrónicos que, según el partido, desacreditarían la denuncia. Sin embargo, en esos mensajes aparece el nombre de la concejal y se refleja que Isabel Díaz Ayuso nunca llegó a reunirse con ella por motivos de agenda. También consta que en septiembre de 2024, cinco meses después de la primera denuncia, el abogado de la edil habló ya abiertamente de acoso sexual y laboral, denunciando la falta de respuesta a su petición de amparo. El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, insiste en que no existió acoso.

Huelga ferroviaria en marcha y problemas en infraestructuras

No hay avances en la negociación entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios. La huelga prevista para lunes, martes y miércoles sigue adelante, así como la exigencia sindical de contratar más personal.

El ministro ha ofrecido ampliar la plantilla, aunque la medida dependería todavía del visto bueno del Ministerio de Hacienda. Mientras continúan las conversaciones, Transportes ya ha fijado los servicios mínimos: un 73% en alta velocidad, 65% en media distancia, entre el 50% y el 75% en Cercanías y un 21% en transporte de mercancías.

En cuanto a infraestructuras, se ha reabierto parcialmente el túnel de Rubí, clave para el transporte internacional de mercancías. Para los pasajeros, ADIF ha acordado con Renfe, Ouigo e Iryo mantener hasta mediados de diciembre las demoras de 25 minutos en la línea Madrid-Barcelona, pese a encontrarnos ya en el mes de febrero.