Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El caso Zapatero alcanza a sus hijas"

La imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, las nuevas sospechas sobre el entorno empresarial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y los resultados de la última encuesta del CIS sobre salud sexual centran la actualidad de este viernes. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El juez imputa a las hijas de Zapatero por el caso Plus Ultra

Lo primero es la decisión del juez Calama de imputar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero al apreciar indicios —que no pruebas— de que la sociedad de la que son administradoras, What The Fav, habría sido una pieza clave en el entramado investigado para canalizar y ocultar presuntas comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra.

Las sospechas se sustentan, según la UCO, en la falta de estructura empresarial de la compañía, que no disponía de personal ni de medios suficientes para prestar los servicios que facturaba. Por ello, Alba y Laura Rodríguez Espinosa han sido citadas como investigadas y no como testigos, una decisión que busca preservar sus derechos procesales, entre ellos el de no declarar contra sí mismas. Por el momento no han trascendido los delitos concretos que se les atribuyen ni la fecha de sus comparecencias.

En el mismo auto, de once páginas, el magistrado también imputa a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente. El juez la sitúa en un tercer escalón dentro de la presunta trama y la considera una pieza operativa esencial de la organización investigada.

La decisión llega apenas un día después de que Zapatero negara ante el juez haber influido en el rescate de la aerolínea. No obstante, sí reconoció haber realizado gestiones con el Banco Santander para que atendiera a Plus Ultra.

Las grabaciones de la declaración muestran además varios momentos de tensión entre el magistrado y el expresidente. Calama le reprochó no haberse documentado mejor durante las semanas previas a su comparecencia, especialmente cuando aseguró no recordar aspectos relevantes de la investigación, como una comida en el restaurante Portonovo donde supuestamente se abordó la creación de una sociedad offshore en Dubái para gestionar una comisión del 1% vinculada al rescate.

Zapatero llegó incluso a afirmar que desconocía qué era una sociedad offshore. Respecto a sus hijas, admitió haberlas recomendado a Análisis Relevante, aunque justificó esa recomendación asegurando que realizan bien su trabajo.

Sobre los servicios de consultoría prestados a dicha empresa, el expresidente reconoció que no existían contratos escritos y defendió que los acuerdos eran verbales y se liquidaban al final de cada año. Una explicación que el juez considera poco habitual. Calama también puso en duda que la empresa de Julio Martínez hubiera alcanzado determinadas dimensiones sin la intervención o influencia de Zapatero.

Nuevas sospechas sobre la actividad empresarial de González Amador

La actualidad judicial también pasa por la investigación que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Un informe de la Guardia Civil concluye que una de las sociedades utilizadas por González Amador carecía de medios suficientes para prestar los servicios de consultoría por los que recibió importantes cantidades de dinero procedentes de Quirón. Los agentes respaldan así las conclusiones de la Agencia Tributaria, que cifró en 4,4 millones de euros los ingresos obtenidos por González Amador a través de una de sus empresas durante un periodo de tres años.

La investigación también analiza la compra de una sociedad prácticamente sin actividad a un alto directivo de Quirón por cerca de 500.000 euros. Los investigadores sospechan que esa operación podría encubrir una compensación por su participación previa en una compraventa de mascarillas que le habría reportado unos beneficios cercanos a los dos millones de euros.

Aunque Isabel Díaz Ayuso no aparece mencionada ni señalada en ninguno de los informes conocidos hasta la fecha, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, no ha tardado en exigir responsabilidades políticas a la presidenta autonómica.

El CIS refleja cambios profundos en los hábitos sexuales de los españoles

La tercera gran noticia del día es la publicación de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre salud sexual y relaciones afectivas.

El estudio muestra un importante avance en la aceptación social de la diversidad sexual. Un 88% de los encuestados considera que las relaciones entre personas del mismo sexo son tan respetables como las heterosexuales, una cifra que prácticamente duplica el porcentaje registrado en 2009.

No obstante, la encuesta también recoge datos preocupantes. Casi tres de cada diez mujeres afirman haberse sentido obligadas alguna vez a realizar prácticas sexuales no deseadas durante una relación. Además, el 28% de los hombres reconoce haber pagado por sexo en alguna ocasión.

En términos generales, el 77% de los encuestados se declara satisfecho con su vida sexual. Sin embargo, la cifra es inferior a la registrada en 2009, cuando alcanzaba el 85%. El descenso es especialmente significativo entre las personas mayores de 75 años.