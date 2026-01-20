Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Bomberos y técnicos buscan la forma de levantar los dos vagones del Alvia siniestrados"

Lo primero, lo más urgente, sigue siendo levantar los vagones del Alvia que en peor estado quedaron tras embestir al tren de Iryo para poder inspeccionarlos al completo. En alguna zona oculta puede quedar algún cuerpo que no pueda verse desde el exterior. Las autoridades aclaran que no se pueden contabilizar los treinta y siete desaparecidos como nuevas víctimas que sumar a los cuarenta fallecidos oficiales.

Inspección de los vagones y balance provisional

Explican que hay bastantes fallecidos que no han podido identificarse precisamente porque están dentro de esos dos vagones, visibles desde el exterior, pero que todavía no es posible excarcelarlos. Por ahora hay 37 cuerpos recuperados, siete identificados oficialmente y 43 denuncias de desaparecidos.

Se está terminando de instalar la grúa elevadora de gran tonelaje que permita ir levantando esos vagones para su inspección. Después llegará el turno para retirar los amasijos de hierro en los que han quedado convertidos.

Estima el ministro Óscar Puente que hasta el 2 de febrero no se pueda reabrir al completo la circulación por el tramo de Adamuz, aunque espera que en los próximos días se pueda abrir ya una de las vías para circular, aunque sea a baja velocidad. Por ahora, el paso permanecerá completamente cerrado hasta el viernes.

El trabajo de los investigadores va a ser más largo. Por ahora se centra en descartar causas del accidente. Desde el primer momento se descartó el exceso de velocidad, porque los dos trenes circulaban por debajo de lo permitido en ese tramo. También se ha descartado el fallo humano, dado que el lugar del accidente es una recta recién renovada y con maquinaria nueva.

Cuarenta historias de vidas segadas

Empezamos a conocer ya su historia y por qué habían subido a ese tren. La familia onubense Zamorano Álvarez había pasado el fin de semana en Madrid para ver un partido en el Bernabéu. Viajaban los padres, Félix y Cristina, su sobrino, su hijo de doce años Pepe y su hija de seis.

A la niña la encontraron deambulando por las vías tras el accidente, con heridas leves, después de salir por una ventana rota del Alvia, según ha contado ella misma a sus abuelos. El resto de su familia murió en el accidente.

Las identificaciones están siendo lentas por la brutalidad del siniestro y pueden demorarse todavía algunos días. Los equipos forenses trabajan en Adamuz y en los distintos Institutos de Medicina Legal habilitados, siendo escrupulosos con el cruce de datos de huellas dactilares y ADN aportados por las familias.

Muchos de los familiares esperan noticias en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, el lugar habilitado por las autoridades para su atención. Allí se encuentra Juancho Fontán.

Otros familiares tienen a los suyos ingresados en hospitales. Su sufrimiento es el de la espera. Ana García viajaba con su hermana embarazada en el tren Iryo. Ella pudo salir por una ventana, pero su hermana sigue en la UCI porque justo antes del accidente se había levantado para coger a su perro Boro, también desaparecido, al que considera un miembro más de la familia.

El mundo sigue girando

Se cumple el primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump, que sigue reiterando su intención de hacerse con el control de Groenlandia. Ayer, en una entrevista en la NBC, evitó aclarar si contempla el uso de la fuerza y se limitó a decir: sin comentarios. Los mandatarios de la Unión Europea debaten si ha llegado el momento de responder con represalias a las amenazas de Trump de imponer aranceles a los países que ayuden a Dinamarca o si aún hay margen para la negociación.

El gobierno danés insiste en que una falta de respuesta firme enviaría al mundo una señal de debilidad y ha solicitado a la OTAN una nueva misión en el Ártico para calmar al presidente de Estados Unidos.

Los veintisiete se reúnen este jueves en una cumbre extraordinaria para discutir la respuesta conjunta, aunque por ahora la Comisión Europea opta por priorizar el diálogo y no activar la propuesta acordada por los embajadores de imponer aranceles por valor de 93.000 millones de euros.