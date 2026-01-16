Mamen Mendizábal, sobre el caso Julio Iglesias: "Da la sensación de ser un hombre solo en su mansión"

El cantante español Julio Iglesias se ha envuelto en una dura polémica al presentarse una denuncia contra su figura por agresión sexual a dos trabajadoras en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias, ha destapado supuestos comportamientos vejatorios del cantante que incluyen, insultos y presiones para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

La periodista de La Sexta, Mamen Mendizábal, ha destacado la importancia de que el siguiente paso de la investigación sea la justicia, puesto que muchos de los casos destapados en la prensa se terminan enfangando."Este tema es lo bastante serio para que no se manosee ni se prejuzgue", ha afirmado.

Por otro lado, durante su intervención en la tertulia de Más de uno, Alsina ha resaltado el contraste entre las grandes campañas de comunicación que han caracterizado la carrera del cantante y la percepción de que todo su círculo de apoyo ahora "está ausente". "Da la sensación de ser un hombre solo en su mansión", ha continuado la periodista, que ha señalado también que Iglesias no tiene el apoyo de un grupo de abogados, sino que ha decidido contratar a un abogado particular, José Antonio Choclán.

Mismo letrado que Aldama

Este letrado también ha trabajado con el empresario Aldama, implicado en el caso Hidrocarburos, en cuyo juicio consiguió realizar un pacto con la fiscalía. Es relevante señalar que la legislación española no contempla un pacto económico en casos en los que se tratan delitos de la gravedad penal, como que de los que se le acusa al artista.

Una estrategia "torpe"

Mendizábal ha destacado otro fallo en la "torpe" estrategia de Julio Iglesias "llamando cuatro amigos para que te defienda en televisión", una realidad que llama su atención en comparación con el cuidado de su imagen pública que siempre ha tenido el artista. Para finalizar, ha reivindicado que esas mujeres denunciantes, "de verdad estén protegidas" y que el cantante responda ante la justicia, "que es como se esclarecen estas cosas".