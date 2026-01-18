Salvador Illa, hospitalizado por una afección muscular mientras espera que le hagan pruebas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está hospitalizado debido a una afección muscular, después de que el sábado por la tarde acudiera al centro médico tras sentirse "indispuesto" después de practicar deporte. Si bien, en ese momento no fue necesario su ingreso y ha sido el domingo por la mañana después de acudir al mismo hospital cuando se ha quedado hospitalizado a la espera de más pruebas.

Fuentes del Departamento de Presidencia han comentado que Illa es aficionado a correr y que entrena a diario. Precisamente, tenía previsto participar en la media maratón de Granollers que se ha celebrado en la mañana del domingo. El president, según las mismas fuentes, se encuentra bien y está pendiente de que se valore el alcance de esta afección.

Esta afectación muscular no le impidió reunirse el sábado con el alcalde del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), una visita institucional que tenía programada. Pero como el dolor no mejoraba, tomó la decisión de acudir a un centro hospitalario. Según Presidencia, a lo largo de todo el día le realizarán diferentes pruebas para establecer un diagnóstico definitivo.

La afición de Illa por el running es muy conocida. Todas las mañanas sale a las 8:30 horas a practicar este deporte e, incluso, lo hace en viajes oficiales. Por ejemplo, cuando viajó a Japón corrió alrededor del Palacio Imperial de Tokio. Hasta que no se conozca el alcance de la lesión, el president no retomará la agenda institucional.

Feijóo le ha llamado "figura decorativa"

El nombre de Salvador Illa también ha salido a primer plano porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha llamado "figura decorativa" al hablar del modelo de financiación pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Según Feijóo, Sánchez no ha tenido "ni el pudor" de presentar el modelo con el president de la Generalitat, sino que lo ha hecho con un "inhabilitado por malversación" al que ha nombrado "Ministro de Hacienda", en referencia a Junqueras. "¿Qué pinta Illa?", se ha preguntado el popular.