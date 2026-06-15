Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Begoña Gómez, en el juzgado citada por el juez Peinado"

El acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, la nueva citación judicial de Begoña Gómez y el referéndum sobre inmigración en Suiza centran la actualidad de este lunes. Mientras se prepara la firma del pacto en Ginebra, la esposa del presidente del Gobierno comparece ante el juez Peinado y los suizos rechazan limitar el crecimiento de la población mediante restricciones migratorias.

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Lo primero es el acuerdo de paz. Lo anunció el gobierno de Pakistán, lo confirmó instantes después Donald Trump y lo ratificó a continuación Irán. Esto es lo que no había sucedido hasta ahora. Netanyahu, por el momento, no ha dicho ni hecho nada, lo que cabe interpretar como que, ahora sí, el presidente de Estados Unidos ha logrado maniatarle después de afirmar ayer que no tenía una pizca de juicio.

¿Qué se sabe con seguridad del acuerdo? Básicamente que se firmará el viernes en Ginebra. Conviene recordar que hoy comienza la reunión del G7 en una ciudad francesa situada a menos de cincuenta kilómetros de distancia. Donald Trump acudirá a la cita deseoso de reforzar su posición internacional tras el anuncio del acuerdo.

También se conoce que el Estrecho de Ormuz volverá a abrirse, aunque no será hasta el viernes, una vez rubricado el pacto. En un primer momento, Trump anunció que la reapertura sería inmediata, pero posteriormente explicó que antes deben retirarse las minas instaladas en la zona. Según ha detallado, Irán y Omán coordinarán el tránsito marítimo.

Pakistán ha confirmado además que el alto el fuego entra en vigor de manera inmediata en todos los frentes, incluido Líbano. Una vez firmado el acuerdo, Irán y Estados Unidos dispondrán de sesenta días para convertirlo en un acuerdo definitivo.

Entre los aspectos que aún deben concretarse figura la suspensión del programa nuclear iraní y la retirada de sanciones estadounidenses que permitirían a Teherán recuperar capacidad de negociación en los mercados energéticos.

El anuncio llega, además, coincidiendo con el ochenta cumpleaños de Donald Trump, que había preparado para esta madrugada una velada de artes marciales mixtas organizada por la UFC. En ella volvió a imponerse el hispanogeorgiano Ilia Topuria.

Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado

A las seis de la tarde, la misma hora en la que España debuta en el Mundial frente a Cabo Verde, tiene que comparecer Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, citada por el juez Peinado.

Se trata de la audiencia previa a la apertura de juicio oral con jurado. El instructor investiga a la esposa de Pedro Sánchez por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de una marca.

El magistrado quiso dejar claro en su citación que tanto Begoña Gómez como la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Barrabés, los tres investigados, debían acudir personalmente a esta vista. Incluso advirtió de que, en caso de incomparecencia, podría ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad.

Las defensas sostienen que la presencia física de los investigados no resulta imprescindible, tal y como ha sucedido en procedimientos similares. Habrá que comprobar cuál es finalmente el criterio que prevalece.

Se trata del primer frente judicial de una semana especialmente delicada para el Gobierno. A esta comparecencia se suman las declaraciones previstas de José Luis Rodríguez Zapatero y las novedades derivadas de la tasación de las joyas localizadas en la caja fuerte de su despacho de Ferraz.

Suiza rechaza limitar la población mediante restricciones migratorias

Nunca antes un gobierno había planteado un referéndum sobre el número máximo de habitantes que debería tener su país. Esa era precisamente la propuesta impulsada por el principal partido de la derecha populista suiza.

La iniciativa pretendía endurecer las restricciones a la inmigración para impedir que la población superara los diez millones de habitantes en el año 2050. Actualmente, Suiza cuenta con algo más de nueve millones de residentes y aproximadamente una cuarta parte son extranjeros. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en las urnas. El 55% de los votantes optó por el no, frente al 45% que respaldó la iniciativa.

El resultado volvió a evidenciar la división entre el mundo urbano y el rural. En muchas zonas rurales triunfó el sí a la limitación poblacional, mientras que en las grandes ciudades se impuso claramente el rechazo a la propuesta. Pese a la derrota, los impulsores del referéndum consideran significativo haber alcanzado el respaldo de casi la mitad del electorado y aseguran que seguirán defendiendo medidas para controlar el crecimiento demográfico del país.