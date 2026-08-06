Tres historias para empezar el día: "Vox se resiste al reparto de menores y adelanta que dará la batalla en todos los frentes para evitarlo"

Miguel Ondarreta trae las tres historias para empezar este jueves 6 de agosto.

Ceuta sigue sin saber cuántos menores no acompañados permanecen en la ciudad

Las autoridades locales aseguran que ya atienden a más de un millar. El PP matiza su rechazo inicial a su traslado a centros de la península siempre que se haga de forma justa, planificada y con pruebas de edad. Vox se resiste y adelanta que dará la batalla en todos los frentes para evitarlo. Felipe VI recibe esta tarde en Marivent al presidente Vivas.

La Audiencia Nacional le pregunta a la Guardia Civil si tuvo información previa a la entrada masiva

La jueza María Tardón quiere sabir si existió algún tipo de aviso y pide detalles sobre los rescates y los muertos en el mar. Marruecos apenas da información, pero acelera en lo judicial y procesa a decenas de personas relacionadas supuestamente con la organización de los cruces ilegales. Varios jóvenes ya han sido condenados. Los populares piden las comparecencias urgentes en el Senado de la ministra de Defensa y de la directora del CNI.

Dos nuevos casos de presunta violencia machista en Asturias y Murcia

Asesinada una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes. Laura, de 50 años y en trámites de divorcio, recibió varios disparos de su expareja, condenado hace un año por violencia de género. En su huida abrió fuego contra los compañeros de la víctima; repelieron el ataque y acabaron finalmente con su vida. En Murcia, la Guardia Civil detiene al hombre que supuestamente mató a su exmujer, también condenado por maltrato y que ocultó su cadáver en un centro comercial.