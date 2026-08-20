Tres historias para empezar el día: Vivas y Feijóo exigen la devolución de todos los migrantes que cruzaron la frontera en Ceuta

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano político y migratorio, Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo han exigido juntos desde Ceuta la devolución de todos los inmigrantes que cruzaron la frontera, incluidos los menores de edad y los solicitantes de asilo. Ambos dirigentes han mostrado recelos hacia el plan del Ministerio de Juventud para el traslado urgente a la península de 500 niñas en extrema vulnerabilidad, lo que ha provocado la dura reacción de la ministra Sira Rego, quien ha acusado al líder de la oposición de promover deportaciones ilegales.

Al mismo tiempo, la confrontación institucional se agrava tras anunciar el PP que llevará al Gobierno ante el Tribunal Supremo por la negativa de sus ministros a comparecer en el Senado, donde además adelanta que forzará la reprobación del Ejecutivo.

Por su parte, la emergencia por los incendios forestales deja momentos de alta tensión con el fuego de Las Hurdes (Cáceres), que continúa fuera de control en torno a Pinofranqueado tras arrasar 3.700 hectáreas y avanzar en múltiples frentes. El viento complicó severamente las labores de extinción hasta reactivar las llamas y hacerlas saltar a la provincia de Salamanca, manteniendo evacuados a cerca de 900 vecinos de una docena de núcleos de población y al municipio de Nuñomoral confinado.

Una situación de relativa tranquilidad frente a la vivida en la sierra oeste de Madrid, donde ya ha sido estabilizado el incendio de Aldea del Fresno tras haber forzado el desalojo de varias urbanizaciones y el confinamiento de parte de Villamantilla.

Por último, el ámbito científico y de la salud recibe con optimismo pero también con suma cautela el anuncio de las farmacéuticas Moderna y Merck sobre una terapia experimental en fase 3 contra el melanoma. El tratamiento, desarrollado con la tecnología de ARN mensajero empleada frente a la COVID-19, aumentaría la supervivencia del paciente y reduciría el riesgo de metástasis.

Pese a que la noticia disparó el valor de ambas compañías en bolsa, los expertos reclaman prudencia al no existir todavía datos concretos ni haberse publicado los resultados del ensayo en una revista científica con revisión de pares, al haberse limitado la comunicación a sendas notas de prensa.