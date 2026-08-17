Tres historias para empezar el día: "Pedro Sánchez convoca a un tercio del Consejo de ministros para analizar la crisis de Ceuta"

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama político e institucional, Pedro Sánchez convoca esta mañana una videoconferencia de coordinación con un tercio de su Consejo de Ministros para analizar la crisis de Ceuta, en una cita con siete miembros del Gabinete en la que no se ha citado a la titular de Sanidad. Mónica García, que visitó ayer la ciudad autónoma, negó la existencia de un colapso sanitario, aunque admitió una mayor tensión en urgencias y atención primaria, el sobreesfuerzo de los profesionales y un riesgo de salud pública por el hacinamiento de los inmigrantes tras pedir espacios salubres para atenderlos. Mientras las autoridades locales insisten en que están sobrepasadas, el PP ha exigido formalmente la dimisión de la ministra.

Por su parte, la lucha contra los incendios forestales se tiñe de luto tras la muerte de un militar de la UME en un accidente en el fuego de Las Peñas de Riglos (Huesca), donde otros tres efectivos han resultado heridos al volcar el camión autobomba con el que extinguían las llamas. Aunque el foco continúa descontrolado, su avance se ha ralentizado tras arrasar 17.500 hectáreas. Una evolución que contrasta con la de Huelva, donde el incendio de Niebla ha quedado finalmente estabilizado, permitiendo el regreso a casa de todos los vecinos desalojados.

Por último, el escenario internacional se ensombrece con un duro recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Kiev ha lanzado cientos de drones sobre la región de Moscú, dejando siete muertos y destruyendo los principales centros logísticos del gigante ruso del comercio electrónico, una ofensiva respondida por el Kremlin con nuevos bombardeos sobre Kiev y el puerto de Odesa. Todo ello mientras Donald Trump ve alejarse una posible tregua y se enreda con Irán dos meses después del memorándum de Versalles —que fijaba un alto el fuego de 60 días para la paz—, viendo cómo las guerras se le atragantan a menos de tres meses de las elecciones de medio mandato.