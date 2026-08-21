Tres historias para empezar el día: El gobierno habilita nuevos espacios de acogida para seguir reubicando inmigrantes en Ceuta

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano migratorio e institucional, el Gobierno habilita nuevos espacios de acogida en Ceuta para continuar con la reubicación de inmigrantes. Alrededor de 1.800 personas, en su mayoría de origen subsahariano, abandonaron ayer voluntariamente la playa del Trampolín para trasladarse a los primeros campamentos temporales, si bien cientos de ellos (principalmente magrebíes) han regresado al arenal para pasar una nueva noche.

Ante este escenario, el presidente Juan Jesús Vivas advierte de que estos desplazamientos no resuelven la crisis y ha criticado duramente la lentitud en la tramitación de las solicitudes de asilo, señalando que, al ritmo actual de apenas 25 o 30 gestiones diarias, el proceso se demorará un año entero.

Por su parte, la situación ante los incendios y las inclemencias meteorológicas deja signos de contención en Extremadura frente a los destrozos en el Levante. Pese a que el incendio de Las Hurdes (Cáceres) mantiene aún a cientos de vecinos desalojados, su evolución es favorable tras relajarse anoche algunas evacuaciones y confinamientos, gracias al éxito de los equipos de extinción para evitar que el fuego saltara el cauce del río Malvellido tras calcinar 4.250 hectáreas.

Simultáneamente, en la Comunitat Valenciana, varios reventones térmicos acompañados de rachas de viento de hasta 150 km/h provocaron este jueves la caída de árboles, desperfectos en tejados y serias incidencias en la red de Cercanías.

Por último, en el ámbito deportivo destaca el esperado retorno de Carlos Alcaraz a la alta competición en el Abierto de Estados Unidos a partir del 30 de agosto en Nueva York. El tenista murciano, vigente campeón del Grand Slam neoyorquino que ya conquistó en 2022, reaparece tras cuatro meses alejado de las pistas debido a la lesión en la muñeca derecha sufrida en abril durante el torneo Conde Godó.

Una inactividad que le ha hecho ceder el liderato del ranking de la ATP para situarse como número dos mundial por detrás del italiano Jannik Sinner.