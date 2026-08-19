Tres historias para empezar el día: Cientos de vecinos pasan la noche fuera de sus casas tras los terremotos de Granada

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano de las emergencias y la actualidad nacional, cientos de vecinos en la provincia de Granada han pasado la noche fuera de sus casas tras la inquietante cadena de terremotos registrada en las últimas horas, destacando un temblor principal de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar.

En municipios como Las Gabias, unas 600 personas han sido desalojadas debido a los daños sufridos en sus viviendas, en una jornada que deja un balance de tres heridos leves, 14 asistencias sanitarias y un inventario de desperfectos con grietas en fachadas, caídas de cornisas y vehículos aplastados. Tras un día en el que se suspendieron las consultas médicas y cerraron edificios públicos y centros comerciales, la Alhambra se reabre hoy al público tras confirmarse que solo sufrió daños menores.

Por su parte, la tensión política se intensifica en el vigésimo día de la crisis migratoria en Ceuta, donde su presidente, Juan Jesús Vivas, ha calificado de vergonzoso que la Unión Europea respalde a la ciudad mientras el Gobierno central se muestra incapaz de efectuar las expulsiones. Mientras Bruselas defiende el retorno de todos los que entraron de forma ilegal (incluidos los menores) y el Poder Judicial reclama más medios para los juzgados ceutíes, el Ejecutivo no descarta ampliar el campamento de carpas para albergar hasta a 4.000 inmigrantes. En este escenario de profunda discrepancia, Alberto Núñez Feijóo regresa hoy a la ciudad autónoma con la situación aún muy lejos de recuperar la normalidad.

Por último, el mundo de la cultura y del espectáculo despide al legendario ilusionista Juan Tamariz, fallecido en Madrid a los 83 años de edad. Con su inconfundible chistera negra, sus gafas, su característico pelo largo y rizado y la célebre imitación de su violín imaginario, el maestro madrileño se convirtió en un icono televisivo absoluto a través de espacios emblemáticos como el 'Un, dos, tres'. Admirado por su desbordante talento, su sentido del humor y su generosidad compartiendo los secretos de la cartomagia, sus compañeros y miles de seguidores le recuerdan hoy como un showman irrepetible que popularizó la magia como pocos.