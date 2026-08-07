Tres historias para empezar el día: Ceuta reclama más ayuda a Europa ante el colapso de sus centros de acogida

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano institucional y territorial, Ceuta reclama más ayuda a Europa ante el colapso absoluto de sus centros de acogida, que ya atienden a más de 1.100 menores sin conocer todavía la cifra total exacta. Su presidente, Juan Jesús Vivas, ha pedido acelerar las expulsiones de quienes entraron de forma ilegal y más medios para blindar el perímetro fronterizo. Tras reunirse ayer en Palma con el rey Felipe VI, Vivas se ha mostrado convencido de que el monarca cumplirá su compromiso y visitará Ceuta en cuanto disponga de la autorización previa del Gobierno.

Por su parte, la crisis en la ciudad autónoma reactiva a la clase política. El PP y Vox han evitado los choques a cuenta del traslado de menores a la península (anunciado como inminente por la ministra Sira Rego), dirigiendo sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez como único responsable de la situación, aunque sin amagar con incumplir la ley. Para exigir responsabilidades, los populares han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso que incluya las explicaciones de Sánchez y las comparecencias de los ministros Marlaska, Robles, Albares y Bolaños.

Por último, el Gobierno ultima un dispositivo de seguridad de dimensiones inéditas ante el eclipse solar del próximo miércoles, un evento que se calcula dejará un impacto económico de 350 millones de euros. Interior movilizará a 33.600 agentes policiales para velar por los tres millones de desplazamientos previstos hacia los 350 puntos de observación habilitados, en una jornada donde Marlaska pide máxima precaución ante el riesgo extremo de incendios y aglomeraciones. Ante este fenómeno astronómico, la AEMET arranca hoy la publicación de un boletín meteorológico diario con el pronóstico de nubosidad en la llamada franja de totalidad.