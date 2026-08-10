Tres historias para empezar el día: Ceuta se echa a la calle y pide más medios para recuperar la normalidad

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el plano territorial y político, Ceuta se echa a la calle para exigir más recursos ante una normalidad que sigue sin percibirse en la ciudad autónoma once días después de la entrada masiva de inmigrantes. Miles de personas se manifestaron ayer para pedir una mayor presencia del Estado al grito de "Ceuta no se vende. Ceuta es España" y "Sánchez dimisión", en medio de un evidente choque de cifras y competencias entre las distintas administraciones.

La tensión política se traslada también al ámbito autonómico: Vox ha confirmado que sus vicepresidentes en Aragón, Castilla y León y Extremadura no acudirán este jueves a la comisión sectorial convocada por la ministra de Juventud para estudiar el traslado de menores a la península.

Por su parte, la emergencia por los incendios forestales mantiene en alerta a varios puntos del país. El fuego de Niebla, en Huelva, sigue completamente fuera de control tras arrasar cerca de 8.000 hectáreas y obligar a más de 450 vecinos a pasar su segunda noche fuera de casa. Simultáneamente, en Castellón, el incendio iniciado el viernes por un rayo en Tírig avanza con virulencia avivado por las ráfagas de viento, lo que ha provocado la evacuación preventiva de más de 700 vecinos en Catí.

Una nota de relativa mejoría se da en Navas de San Antonio (Segovia), donde el fuego evoluciona de manera favorable, si bien las autoridades mantienen el nivel 2 de emergencia con dos municipios desalojados y otro confinado por precaución.

Por último, en la escena internacional, las iniciativas diplomáticas de Donald Trump tropiezan con nuevos obstáculos en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado de pleno el plan de Washington para desarmar a Hamás, negándose a aceptar los 15 puntos que contemplan la retirada del ejército de Gaza y exigiendo la entrega previa de todo el armamento por parte del grupo terrorista.

De igual modo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán retornan al punto muerto ante la negativa de Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz hasta que Washington no levante su bloqueo naval sobre la zona.