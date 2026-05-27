La trama habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para que mintiese en su declaración al juez: "Esta se vende"

La trama presuntamente dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, imputada en el 'caso hidrocarburos', para modificar su declaración testifical. En concreto, existen indicios de que la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció dicha cantidad de dinero a la empresaria.

Así lo recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde se especifica el funcionamiento de una presunta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" investigaciones judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Todo arranca con la declaración de la empresaria en sede policial, que afirmó haber entregado 90.000 euros efectivo en la sede del PSOE en octubre de 2020. Una entrega de dinero que fue ordenada por Víctor de Aldama, y que se realizó en dos bolsas con 45.000 euros cada una.

La trama quería modificar la primera declaración

Tras ser citada para volver a declarar, el abogado de la organización, Ismael Oliver, habría alertado a Díez de la necesidad de negociar con Pano para que modificase su declaración. "Es importante. Si queréis lo negocio yo", apuntaba Oliver, a lo que la exmilitante socialista habría respondido: "Negócialo. Si puedes, hazlo".

Tras la autorización de Leire Díez, el auto señala que existe una conversación entre ambos sobre la negociación.: "Esta se vende. Debemos saber comprar", detalla en el auto. El objetivo era comprar el silencio de la empresaria con un total de 50.000 euros.

Además, el magistrado sospecha que la presunta organización habría ofrecido "remuneraciones" a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de información que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno.

Así fue la entrega de los 90.000 euros en efectivo

Tal y como confirmó Carmen Pano el pasado 9 de abril ante el Tribunal Supremo, llevó dinero a Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. En su declaración, confirmó que llevó en efectivo a su despacho en Alfonso XIII dos pagos de 45.000 euros.

Asimismo, Pano declaró que la entrega se hizo en dos tandas. Para la primera de ellas, la empresaria acudió en taxi, mientras que para la segunda fue trasladada por el chófer Álvaro Gallego, quien aseguró ante el Tribunal Supremo que Pano llevó unas bolsas con tacos de billetes a la sede del PSOE. El testigo ha negado saber la cifra exacta de dinero, pero si que supo que "había tacos de billetes".