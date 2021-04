Tráfico desmiente que pueda multar por no llevar mascarilla en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) desmiente la noticia que lleva días apareciendo en redes sociales y en casi todos los medios de comunicación que hablaba sobre una nueva sanción de este organismo dirigida a todas aquellas personas que viajen sin mascarilla dentro del coche. Una norma que establecía sanciones como una multa de 500 euros y hasta seis puntos del carné de conducir por quitarse la mascarilla dentro del vehículo.

"El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y no es sancionable por la DGT, ni con multas ni con puntos" indica la DGT en una publicación que ha realizado a través de Twitter.

Además, el organismo añade que "no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, ni en los reglamentos que la desarrollan, que recojan que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la perdida de puntos".

El comunicado responde a las informaciones surgidas en los últimos días sobre este asunto, explica la DGT y que, afirman, "eran noticias falsas no contrastadas ni con la fuente, ni con la normativa".