Torra dice que el acuerdo del PSOE con ERC no vincula al Gobierno de Cataluña

Junts Per Cataluña ha vuelto a criticar el acuerdo entre el PSOE y ERC. Carles Puigdemont ha mostrado su reservas aunque lo respeta y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido en que no vincula al Gobierno de Cataluña y que a diferencia de documento de Pedralbes no aparece la figura del relator.