Tellado exige elecciones a Sánchez y afirma que el Gobierno tiene más imputados que diputados

Durante un acto del PP celebrado en Pontedeume (A Coruña), Miguel Tellado sostuvo que "el Gobierno tiene más imputados que diputados" al cifrar en 126 las personas investigadas frente a los 121 escaños del PSOE en el Congreso. El dirigente popular aseguró que la situación es de "gravedad extrema" y pidió a Pedro Sánchez que "asuma la realidad" y convoque elecciones "cuanto antes", al considerar que la legislatura está "finiquitada".

Carga contra Sánchez y pide dimisiones

Tellado cargó contra el presidente del Gobierno, al que acusó de liderar una "organización criminal" y vinculó esa información a las investigaciones judiciales abiertas.

Además, reclamó la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, así como la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por "mentir". También pidió la salida de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), Belén Gualda, tras su presunta participación en el denominado "caso Leire".

Acuerdos con Vox

En otro orden de asuntos, el secretario general del PP defendió los acuerdos de gobierno alcanzados con Vox en distintas comunidades autónomas, asegurando que garantizan la estabilidad institucional. En contraste, afirmó que sería "una vergüenza" alcanzar pactos con Vildu.