Susana Díaz, tras la sentencia de los ERE: "De mí han escrito muchos epitafios"

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz , ha roto su silencio 48 horas después de conocerse la sentencia de los ERE de Andalucía y ha pedido "perdón" en una entrevista en LaSexta, donde también ha respondido a los rumores que desde su partido auguraban el fin de su carrera política: "De mí se han escrito muchos epitafios". Ha rechazado asumir responsabilidades por el caso porque lo considera "de un tiempo antiguo" en el que ella no estaba "ni siquiera" en el gobierno .

Susana Díaz: "No es verdad que nos hayamos retirado de la causa de los ERE" / laSexta.com

Susana Díaz ha dicho que pedirá perdón "las veces que haga falta" porque le parece "bochornoso" que alguien se haya aprovechado bajo un gobierno socialista. No obstante, ha recordado que el PSOE "no aparece en la sentencia", lo que "demuestra" que no hay "financiación ilegal".

Explica que no ha comparecido antes porque quería prepararse bien la sentencia, leérsela y entenderla antes de dar una explicación y carga contra los que la acusan de haber retirado a la Junta de Andalucía de la causa en 2016: "No es cierto y están faltando a la verdad".

Rechaza asumir responsabilidades políticas por el caso de los ERE al considerarlo de "un tiempo antiguo" en el que ella "ni siquiera" estaba en ese gobierno. Sobre las voces que piden que tanto ella como Pedro Sánchez asuman esas responsabilidades, las considera "irracionales" porque "él era concejal en Madrid y yo diputada en las Cortes. Esto hace que toda la crítica caiga por sí misma".

También se dirige a todos los que le han sometido a un intento de "desestabilización" y reconoce que Sánchez y ella han tenido momentos difíciles, pero saben que lo que se juegan tanto en España como en Andalucía es "más" que ellos mismos: "hay gente a la que le molesta que rememos en la misma dirección".

Sobre las peticiones de que se aparte del PSOE, las enmarca en "la derecha" y en quienes "no logran ganar las elecciones", y recuerda también que incluso con el juicio de los ERE abierto, los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Respecto a la sentencia, dice que ha hablado con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que no lo esperaban porque "ellos no se han llevado ni un duro" y que en el caso de Griñán, "está muy mal".

También opina sobre el pacto de gobierno de coalición alcanzado por PSOE y Podemos. Se muestra "a favor" porque "la alternativa es un gobierno donde estará la ultraderecha".

